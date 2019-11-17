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Миранчук - лучший игрок сборной России в матче с Бельгией

сегодня, 10:12
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук получил награду лучшего игрока матча отборочного этапа Евро-2020 с командой Бельгии (1:4).

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Все комментарии
Clavан
Clavан
   521 / 888
сегодня в 11:55
Отстой полный.
d_fincher
d_fincher
   16 / 888
сегодня в 11:48
Бакаев создал моменты за второй тайм, как вся сборная вместе взятая. Он был лучшим. Миранчук просто мазал со всех позиций. Сборная упорно играла через его правый фланг, по привычке, а моменты в это время создавал Бакаев - на левом, в одиночку.
mangoх12
mangoх12
   38 / 888
сегодня в 11:47
Лучшего не было
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   194 / 888
сегодня в 11:25
Бакаев норм так оживил игру, стал бить не стесняясь, наверно стоит чаще выпускать его на замену!
LAISMEN
LAISMEN
   179 / 888
сегодня в 11:24
Из кого выбирать то, ведь сплошной ЛЕСОПОВАЛ......
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   194 / 888
сегодня в 11:23
Джикия лучший в этом матче, забил гол раз, ну и с углового чуть не забил, самые опасные моменты создал защитник))
Самым слабым бы я назвал бы Гильерме, пару раз спас, но по сути пропустил голы ударами из-за штрафной, ему можно подогнать дырявую перчатку))
Бубнин
Бубнин
   142 / 888
сегодня в 11:22
Вот в той игре лучшим был Азмун.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 888
сегодня в 11:19
Аздоев
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   143 / 888
сегодня в 11:16
Странный выбор.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   330 / 888
сегодня в 11:14
Это в смысле меньше других накосячил и чуть больше побегал? 😡
Насмешник
Насмешник
   542 / 888
сегодня в 11:03
Лучше бы ваще на поле не выходил.
Лиговский
Лиговский
   643 / 888
сегодня в 11:03
Как еще Зобнина лучшим не сделали?
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   608 / 888
сегодня в 11:02
Стыдно даже читать такое.
Don trambon
Don trambon
   81 / 888
сегодня в 10:49
Эм) Продвижение Дзюбы завершилась провалом теперь решили Миранчука продвигать?) ну-ну.
OLESOCC
OLESOCC
   296 / 888
сегодня в 10:46
Мирон-чук?. Не смешите мой я...!.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   230 / 888
сегодня в 10:45
Какой там еще Миранчук???Который добежав до штрафной-не знает что с ним делать дальше???
Ионов был лучшим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 888
сегодня в 10:38
А если бы мы 9 от бельгийцев пропустили...тоже приз вручали бы???
Издевательство....
Морозовский
Морозовский
   2 / 888
сегодня в 10:30
"Локомотив" должен проложит максимум усилий, чтобы ослабить "Зенит" - обязательно впарить братьёв Миранчуков в лазурятник!
Морозовский
Морозовский
   2 / 888
сегодня в 10:26
Школьник пробьёт штрафной сильнее и опасней, чем Миранчук!
Alex12357
Alex12357
   229 / 888
сегодня в 10:21
Это наверное ГазПром вручил,что вы его всё пиарите?Был бревном ,бревном и останется .
Т34
Т34
   14 / 888
сегодня в 10:18
Почему мне Дзюба? Пиар "деревянной" звезды закончился? Или приберегли для Сан-Марино?
cska plus
cska plus
   6 / 888
сегодня в 10:15
Лучший из худших.
sihafazatron
sihafazatron
   20 / 888
сегодня в 10:15
после таких матчей вообще не должны награды давать)
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