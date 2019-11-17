Миранчук - лучший игрок сборной России в матче с Бельгией

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук получил награду лучшего игрока матча отборочного этапа Евро-2020 с командой Бельгии (1:4).
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук получил награду лучшего игрока матча отборочного этапа Евро-2020 с командой Бельгии (1:4).
Самым слабым бы я назвал бы Гильерме, пару раз спас, но по сути пропустил голы ударами из-за штрафной, ему можно подогнать дырявую перчатку))
Самым слабым бы я назвал бы Гильерме, пару раз спас, но по сути пропустил голы ударами из-за штрафной, ему можно подогнать дырявую перчатку))
Ионов был лучшим.
Ионов был лучшим.
Издевательство....
Издевательство....