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Джемайли в добавленное время спас «Болонью» от поражения в матче с «Пармой»

сегодня, 16:30
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 2Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

«Болонья» сыграла вничью с «Пармой» в матче 13-го тура Серии А.

После этой встречи «Болонья» занимает 15-ю строчку в таблице (13 очков), а «Парма» - 8-ю (18 очков).

Болонья, стадион «Ренато ДальАра»

«Болонья» - «Парма» - 2:2 (1:1)
Голы: Паласио 40, Джемайли 90+5 - Кулушевски 17, Якопони 71

«Болонья»: Скорупски, Мбайе (Ольсен 78), Томиясу (Пас 84), Денсвил, Крейчи, Медель, Джемайли, Орсолини, Сванберг (Поли 65), Сансоне, Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.

«Парма»: Сепе, Якопони, Дермаку, Алвеш, Дармиан, Кулушевски, Скоццарелла (Бругман 60), Барилла (Грасси 74), Гальоло, Куцка, Спрокати (Лорини 85)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

Предупреждения: Томиясу 38, Гальоло 38, Барилла 56, Грасси 75

В другом матче тура «Ювентус» обыграл «Аталанту».

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ДСА
ДСА
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сегодня в 17:02
Обидная ничья.
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