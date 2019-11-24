Джемайли в добавленное время спас «Болонью» от поражения в матче с «Пармой»

сегодня, 16:30

«Болонья» сыграла вничью с «Пармой» в матче 13-го тура Серии А.

После этой встречи «Болонья» занимает 15-ю строчку в таблице (13 очков), а «Парма» - 8-ю (18 очков).

Болонья, стадион «Ренато ДальАра»

«Болонья» - «Парма» - 2:2 (1:1)

Голы: Паласио 40, Джемайли 90+5 - Кулушевски 17, Якопони 71

«Болонья»: Скорупски, Мбайе (Ольсен 78), Томиясу (Пас 84), Денсвил, Крейчи, Медель, Джемайли, Орсолини, Сванберг (Поли 65), Сансоне, Паласио

Главный тренер: Михайлович Синиша.

«Парма»: Сепе, Якопони, Дермаку, Алвеш, Дармиан, Кулушевски, Скоццарелла (Бругман 60), Барилла (Грасси 74), Гальоло, Куцка, Спрокати (Лорини 85)

Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

Предупреждения: Томиясу 38, Гальоло 38, Барилла 56, Грасси 75

В другом матче тура «Ювентус» обыграл «Аталанту».