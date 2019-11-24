«Спартак» не смог сломить сопротивление «Урала»

сегодня, 15:58

«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в матче 17-го тура РПЛ .

После этой встречи «Спартак» занимает шестую строчку в таблице (22 очка), а «Урал» - восьмую (20 очков).

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

«Урал» - «Спартак» - 0:0

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Поляков, Кулаков, Димитров (Панюков 69), Фидлер, Августиняк, Кухарчик (Бавин 85), Егорычев (Погребняк 77), Ильин

Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Кутепов, Умяров (Тиль 63), Крал, Шюррле (Понсе 66), Зобнин, Бакаев, Ларссон (Мирзов 84)

Главный тренер: Тедеско Доменико.

Предупреждения: Умяров 57, Ильин 60

Судья: Волошин Николай.

В другом матче тура «Уфа» и «Сочи» также сыграли вничью.