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«Спартак» не смог сломить сопротивление «Урала»

сегодня, 15:58
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«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в матче 17-го тура РПЛ

После этой встречи «Спартак» занимает шестую строчку в таблице (22 очка), а «Урал» - восьмую (20 очков).

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

«Урал» - «Спартак» - 0:0

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Поляков, Кулаков, Димитров (Панюков 69), Фидлер, Августиняк, Кухарчик (Бавин 85), Егорычев (Погребняк 77), Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Кутепов, Умяров (Тиль 63), Крал, Шюррле (Понсе 66), Зобнин, Бакаев, Ларссон (Мирзов 84)
Главный тренер: Тедеско Доменико.

Предупреждения: Умяров 57, Ильин 60

Судья: Волошин Николай.

В другом матче тура «Уфа» и «Сочи» также сыграли вничью.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   97 / 848
сегодня в 20:27
Нормально играл Спартак. С Тодеско команда явно прибавляет, а не деградирует. И по хрен на спартаковских старпёров, которые обливают немца своими фекалиями. Дайте спокойно человеку поработать и слепит он из сборища бегунков хорошую команду с европейским современным стилем.
Сп62
Сп62 ответил Ник Уволен
   138 / 848
сегодня в 20:26
21 удар по воротам. Вот так отскочили.
alexgurzan
alexgurzan ответил Big krendel
   60 / 848
сегодня в 20:15
Можно ли теперь приветствовать спартачей так? Привет свинья? Бутсы Сегодня 18:35 ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть) Привет, бомж. Вчерашний метровый офсайд Дзюбы не хочешь озвучить? Он разве бомж? Ему негде жить? === А в этом посту? Бутсы Сегодня 17:37, редактировал Сегодня 17:38 ответ пользователю Ген Геныч (раскрыть) У большинства коней посты не несут какой то смысловой нагрузки, у этого так тем более. Матч он конечно не смотрел, но бзднуть - это святое
Нет, поправил.
Ник Уволен
Ник Уволен
   454 / 848
сегодня в 20:13
Отскочил Спартак, не без помощи свистка.
рже
рже
   448 / 848
сегодня в 20:11
Игра двух невзрачных середнячков!🐖
spartach n1
spartach n1 ответил tuman960
   1 / 848
сегодня в 20:11
Во время матча 17-го тура чемпионата России «Урал» — «Спартак» сектор гостей скандирует оскорбления в адрес форварда «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы. Видео с нецензурной лексикой на трибуне красно-белых появилось в соцсетях. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- спартачей бомбит серьёзно и никакие врачи и таблетки уже не помогут-пациент мёртв!!!Орать про Дзюбу в матче где его и близко нет это что то!!!!!!!
МКС
МКС ответил Big krendel
   67 / 848
сегодня в 20:10
Можно ли теперь приветствовать спартачей так? Привет свинья? Бутсы Сегодня 18:35 ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть) Привет, бомж. Вчерашний метровый офсайд Дзюбы не хочешь озвучить? Он разве бомж? Ему негде жить? === А в этом посту? Бутсы Сегодня 17:37, редактировал Сегодня 17:38 ответ пользователю Ген Геныч (раскрыть) У большинства коней посты не несут какой то смысловой нагрузки, у этого так тем более. Матч он конечно не смотрел, но бзднуть - это святое
Называй

РПЛ бомжам в этом году все разрешило

Можешь и судей 32 расами называть

Миллер называет вон и ему прощают

Коней можно казлами называть

Бомжам все можно, вот будешь получать

Хотя бы как Семак

И называй как хочешь
Big krendel
Big krendel
   29 / 848
сегодня в 20:04
Можно ли теперь приветствовать спартачей так? Привет свинья?


Бутсы
Сегодня 18:35
ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть)
Привет, бомж. Вчерашний метровый офсайд Дзюбы не хочешь озвучить?

Он разве бомж? Ему негде жить?
===
А в этом посту?
Бутсы
Сегодня 17:37, редактировал Сегодня 17:38
ответ пользователю Ген Геныч (раскрыть)
У большинства коней посты не несут какой то смысловой нагрузки, у этого так тем более. Матч он конечно не смотрел, но бзднуть - это святое
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Nikola45
   196 / 848
сегодня в 20:01
Сидел смотрел игру и было стыдно за птенцов Федуна ))
вроде взрослый мужик, а несешь ересь, как 12 летний пацан!
МКС
МКС ответил Nikola45
   67 / 848
сегодня в 20:00
Срамота! При помощи судьи одолели Урал! Мало того что не удалил малолетнего хулигана, не поставил пенальти! )) Просто СРАМОТА!
Коля

Как не стыдно, ай я яй

Ну уж не вам в этом туре (равно как и в остальных)

На судей пенять

Если б не миллеровские свистки

Боролись бы с Сочами за выживание
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил ПерекатиПоле
   196 / 848
сегодня в 19:58
Ну выложи момент Маркова заодно, чего стесняешься. Ну а у Дзюбы в офсайде находится рука, ими только спартачам играть можно.
плечо , которым тоже можно играть и забить гол!
Big krendel
Big krendel
   29 / 848
сегодня в 19:55
Судья явно вел игру в пользу Спартака. 2 его ключевые ошибки повлияли на результат. Спартак должен оставаться в меньшинстве. И пенальти с большушим вопросом.
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Двоешник
   196 / 848
сегодня в 19:55
Шюррле когда пришел в Спартак, мне казалось остальные меркнут на фоне его игры, а сейчас... Неужели он успел так деградировать с Кононовым или он понимает что карьера близится к концу и ему пох.
при Кононове все деградировали, и исправлять это придётся до конца чемпионата!
с этим уже нужно смириться, ибо Кононов в Спартаке— это большая Ошибка!
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Бутсы
   196 / 848
сегодня в 19:52
Привет, бомж. Вчерашний метровый офсайд Дзюбы не хочешь озвучить?
Хусайнов каждый матч Зенит «отбеливает»!
мне уже интересно, сколько очей набрал «великий» Зенит при по мощи судеек)))))
волгодон 2
волгодон 2
   25 / 848
сегодня в 19:51
ну в общем молодцы подопечные румына,не проиграли и ставочку затащили
респект лукойловым,кароче)
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Крутой камерунец
   196 / 848
сегодня в 19:47
а зачем вам лч куда вас так усиленно тянет вилков карась и ко? ну зачем??? если вас имеет молодежный состав лейпцига ?? вам ближе лига европы,там вас ждут ваши любимые бней игуды вардары и утрехты.а попадись камешек покрепче,например вилльяреал,зенька тут же капитулирует
аха—ха —ха!
Ответил, как отрезал !
Походу бомжам и коням нужно их же монетой отвечать!
а то клювы свои задрали до небес!
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Leningrad 84
   196 / 848
сегодня в 19:38
Там будет настоящая статистика!
я уже видел 3~ех этажный автобус Семака на «Открытие»!
Только шальной гол Жиркова, спас о позорной/трусливой игры, которую Семак притащил из Уфы в Зенит!
Nikola45
Nikola45
   95 / 848
сегодня в 19:32
Сидел смотрел игру и было стыдно за птенцов Федуна ))
Nikola45
Nikola45
   95 / 848
сегодня в 19:31
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD ответил Leningrad 84
       196 / 848
    сегодня в 19:30
    Только судейство спасло Спартак от поражения...
    свистууууун!
    Nikola45
    Nikola45
       95 / 848
    сегодня в 19:28
    Срамота! При помощи судьи одолели Урал! Мало того что не удалил малолетнего хулигана, не поставил пенальти! )) Просто СРАМОТА!
    Свинельд
    Свинельд
       276 / 848
    сегодня в 19:26
    Во время матча 17-го тура чемпионата России, проходившего в Екатеринбурге, фанаты «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и российской сборной.

    Похоже что у свиней больше ничего не осталось.
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 848
    сегодня в 19:23
    Сколько же можно тащить свиней? Если у них отобрать очки, заработанные с помощью судей, то они окажутся ниже Сочи. В минус уйдут. Не зря их в Пердиве ждут с распростёртыми объятиями. Гыгыгы
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD ответил Leningrad 84
       196 / 848
    сегодня в 19:23
    Заголовок некорректный. Это еще вопрос, кто чье сопротивление не смог сломить. Урал был лучше.
    интересно в чем Урал был лучше?
    в бутсах, перчатках или подштанниках?
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил Литейный 4
       26 / 848
    сегодня в 19:20
    Это Урал не смог сломить сопротивление судьи. Свиней как всегда тянут за уши. Гыгыгы
    там дзюба в метре в офсайде,очки одень)))
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 848
    сегодня в 19:20
    Шурле уходил с поля с думой: - Куда я попал, куда я вляпался? Был чемпионом в Германии, а стал аутсайдером в России. Гыгыгы
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       32 / 848
    сегодня в 19:19
    спартак выложил в межсезонку 60 лямов на трансферы, итог : отрыв от первого места 17 очков, от зоны вылета 5.
    Пора в ФНЛ, там поболтыхаться и расформироваться.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил spartach n1
       32 / 848
    сегодня в 19:18
    Ну выложи момент Маркова заодно, чего стесняешься.
    Ну а у Дзюбы в офсайде находится рука, ими только спартачам играть можно.
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 848
    сегодня в 19:17
    Это Урал не смог сломить сопротивление судьи. Свиней как всегда тянут за уши. Гыгыгы
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответил spartach n1
       547 / 848
    сегодня в 19:09
    Отдайте уже сразу медальки водокачки бомжам !
    Ну а теперь покажи картинку когда Рубин забивал. Тоже офсайд. Баш на баш.
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