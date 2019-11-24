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Салах, Марез и Обамеянг претендуют на титул игрока года в Африке

вчера, 21:01

Конфедерация африканского футбола опубликовала список номинантов на титул игрока года. В него вошли 30 кандидатов, включая Пьера-Эмерика Обамеянга, Рияда Мареза и Мохамеда Салаха, который становился лучшим игроком года в Африке последние два года.

Салах, Марез и Обамеянг претендуют на титул игрока года в Африке

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Все комментарии
allemz
allemz
   18 / 856
вчера в 22:18
Лол, возьмет Марез, тут даже к туринской бабке не ходи.
Он выиграл со своей сборной КАН, благодаря его голу со штрафного на последних секундах, команда вышла в финал.
Cympak-05
Cympak-05
   664 / 856
вчера в 22:03
Марез. Мане. Салах. Онана. Остальных можно было бы даже не Номинировать. И почему нет Матипа.
Да ладно вам
Да ладно вам
   6 / 856
вчера в 21:40
Я бы Зиешу дал приз, но победит Мане.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   50 / 856
вчера в 21:35
ну Марез мимо
Салах, Мане, напик Арсенала
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   241 / 856
вчера в 21:33
три весьма посредственных АФРИКАНСКИХ игрока , поэтому приз достаётся Его Величеству МЕССИ!
shlifen
shlifen
   271 / 856
вчера в 21:31
1 - Мане
2 - Зиеш
3 - Марез (победитель КА) / Обама (все ещё топ-форвард) / Онана (отличный кипер, а по стандартам Африки так вообще топ, который помог Аяксу)

А вот Салах, ну не знаю, как медиа-персона да, но пока он даже в Ливерпуле не "первая скрипка" =))
Брулин
Брулин
   161 / 856
вчера в 21:15
Мане, потому что он сейчас лучше выглядит за Салаха
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