Салах, Марез и Обамеянг претендуют на титул игрока года в Африке

Конфедерация африканского футбола опубликовала список номинантов на титул игрока года. В него вошли 30 кандидатов, включая Пьера-Эмерика Обамеянга, Рияда Мареза и Мохамеда Салаха, который становился лучшим игроком года в Африке последние два года.
Конфедерация африканского футбола опубликовала список номинантов на титул игрока года. В него вошли 30 кандидатов, включая Пьера-Эмерика Обамеянга, Рияда Мареза и Мохамеда Салаха, который становился лучшим игроком года в Африке последние два года.
Он выиграл со своей сборной КАН, благодаря его голу со штрафного на последних секундах, команда вышла в финал.
Он выиграл со своей сборной КАН, благодаря его голу со штрафного на последних секундах, команда вышла в финал.
Салах, Мане, напик Арсенала
Салах, Мане, напик Арсенала
2 - Зиеш
3 - Марез (победитель КА) / Обама (все ещё топ-форвард) / Онана (отличный кипер, а по стандартам Африки так вообще топ, который помог Аяксу)
А вот Салах, ну не знаю, как медиа-персона да, но пока он даже в Ливерпуле не "первая скрипка" =))
2 - Зиеш
3 - Марез (победитель КА) / Обама (все ещё топ-форвард) / Онана (отличный кипер, а по стандартам Африки так вообще топ, который помог Аяксу)
А вот Салах, ну не знаю, как медиа-персона да, но пока он даже в Ливерпуле не "первая скрипка" =))