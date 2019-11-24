Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси

«Динамо» из Бреста впервые в своей истории стало чемпионом Беларуси.
Брестский клуб дома обыграл «Витебск» со счетом 1:0 в игре 29-го тура. В параллельной встрече БАТЭ разгромил минское «Динамо» со счетом 3:0.
Таким образом за тур до конца у «Динамо» 72 очка, а у борисовского клуба 67 баллов. БАТЭ впервые с 2005-го года не стал чемпионом страны.
С нашими судьями скоро будем смотреть футбол РБ.
Потому что от того как тащат Зенит, чемпионат смотрится все хуже и хуже
С нашими судьями скоро будем смотреть футбол РБ.
Потому что от того как тащат Зенит, чемпионат смотрится все хуже и хуже