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Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси

сегодня, 17:13

«Динамо» из Бреста впервые в своей истории стало чемпионом Беларуси.

Брестский клуб дома обыграл «Витебск» со счетом 1:0 в игре 29-го тура. В параллельной встрече БАТЭ разгромил минское «Динамо» со счетом 3:0.

Таким образом за тур до конца у «Динамо» 72 очка, а у борисовского клуба 67 баллов. БАТЭ впервые с 2005-го года не стал чемпионом страны.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответил ColdSun1995
   153 / 848
сегодня в 18:13
были б вы хоть раз на футболе Чемпионата РБ :)) ох ребятки, он даже хуже российского хД
И в чем отличия?
Виссарионович
Виссарионович
   68 / 848
сегодня в 17:37
Ну круто.
С нашими судьями скоро будем смотреть футбол РБ.
Потому что от того как тащат Зенит, чемпионат смотрится все хуже и хуже
ColdSun1995
ColdSun1995
   369 / 848
сегодня в 17:17
были б вы хоть раз на футболе Чемпионата РБ :)) ох ребятки, он даже хуже российского хД
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