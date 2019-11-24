Семак вместе с женой полетит в Африку на съемки фильма о детях-альбиносах

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» , рассказала, что вместе с мужем отправится в Африку на съемки фильма о детях-альбиносах.

Я перестала удивляться знакам и «случайным совпадениям», удивительным людям, которые приходят в мою жизнь, задавать себе вопросы “как такое возможно?”, потому что точно знаю – возможно все, стоит только выйти из привычной матрицы и довериться Вселенной (в моем случае Богу).

«В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог» – первая строка Евангелия от Иоанна. Когда я вслух говорю о своих намерениях, точно знаю, что все задуманное сбудется.

Органическое земледелие, веганские рестораны, книги, документальное кино – слово всегда было и остается для меня священным началом, отправной точкой. Сказано – сделано.

Когда я задумала поездку в Африку для съемок новых серий фильма, я еще не знала куда именно еду. Думала про Танзанию, Найроби и Руанду. Наш семейный агент по путешествиям писала: «Аня, надо торопиться с решением, в отеле с жирафами скоро не останется номеров!» Она еще не знала, что меня больше не интересуют жирафы и сафари – отдыху в стиле «по следам Лены Перминовой» я предпочту отрезвляющую поездку по следам Себастьяна Сальгадо – легендарного фотографа – исследователя, показавшего людям жизнь с другой стороны.

10 декабря мы договорились встретиться с Сережей в Лиссабоне («Зенит» играет там заключительный матч сезона), а оттуда собирались лететь на съемки фильма вместе. Несколько дней назад мне написала подруга. Наташа замужем за нигерийцем, она посоветовала обратить внимание на инстаграм Милы Ануфриевой. Я проплакала всю ночь...

До встречи с Милой мне было ничего не известно о ее подопечных, детях-альбиносах из Гвинея-Бисау. Белокожие малыши с негроидными чертами лица являются вожделенным предметом охоты – в Африке существует поверье, распространяемое шаманами, что мясо альбиноса святое, поедая его можно исцелиться от всех болезней. Чтобы избежать смертной казни за убийство ребенка, каннибалы начали отрубать детям конечности. Белая рука на черном рынке стоит пару тысяч долларов – наказание за это, если поймают, вполне сносное, зато жить можно безбедно пару лет. На следующий день после разговора с Милой я купила билеты в Гвинея-Бисау.