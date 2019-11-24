ГлавнаяНовости

Семак вместе с женой полетит в Африку на съемки фильма о детях-альбиносах

вчера, 21:12

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что вместе с мужем отправится в Африку на съемки фильма о детях-альбиносах.

Я перестала удивляться знакам и «случайным совпадениям», удивительным людям, которые приходят в мою жизнь, задавать себе вопросы “как такое возможно?”, потому что точно знаю – возможно все, стоит только выйти из привычной матрицы и довериться Вселенной (в моем случае Богу).

«В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог» – первая строка Евангелия от Иоанна. Когда я вслух говорю о своих намерениях, точно знаю, что все задуманное сбудется.

Органическое земледелие, веганские рестораны, книги, документальное кино – слово всегда было и остается для меня священным началом, отправной точкой. Сказано – сделано.

Когда я задумала поездку в Африку для съемок новых серий фильма, я еще не знала куда именно еду. Думала про Танзанию, Найроби и Руанду. Наш семейный агент по путешествиям писала: «Аня, надо торопиться с решением, в отеле с жирафами скоро не останется номеров!» Она еще не знала, что меня больше не интересуют жирафы и сафари – отдыху в стиле «по следам Лены Перминовой» я предпочту отрезвляющую поездку по следам Себастьяна Сальгадо – легендарного фотографа – исследователя, показавшего людям жизнь с другой стороны.

10 декабря мы договорились встретиться с Сережей в Лиссабоне («Зенит» играет там заключительный матч сезона), а оттуда собирались лететь на съемки фильма вместе. Несколько дней назад мне написала подруга. Наташа замужем за нигерийцем, она посоветовала обратить внимание на инстаграм Милы Ануфриевой. Я проплакала всю ночь...

До встречи с Милой мне было ничего не известно о ее подопечных, детях-альбиносах из Гвинея-Бисау. Белокожие малыши с негроидными чертами лица являются вожделенным предметом охоты – в Африке существует поверье, распространяемое шаманами, что мясо альбиноса святое, поедая его можно исцелиться от всех болезней. Чтобы избежать смертной казни за убийство ребенка, каннибалы начали отрубать детям конечности. Белая рука на черном рынке стоит пару тысяч долларов – наказание за это, если поймают, вполне сносное, зато жить можно безбедно пару лет. На следующий день после разговора с Милой я купила билеты в Гвинея-Бисау.

Также недавно Анна сообщала, что планирует усыновить ещё одного ребенка.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спасибо тебе за всё!» Дзюба поздравил свою маму с Днём матери
Вчера, 20:45 ФотоКомментарии11
Баркли засняли танцующим полуголым в ночном клубе
23 ноября ФотоКомментарии27
Сальваторе Боккетти снова стал отцом
22 ноября Комментарии6
Месси обыграл половину Уругвая, игроки «Спартака» «отрастили» усы
21 ноябряЕвгений Петров в блоге Football StyleКомментарии21
СМИ: Роналду женился на своей девушке
20 ноября Комментарии47
Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на русской девушке
15 ноября ФотоКомментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ромен Грожан
Ромен Грожан
сегодня в 12:06
Можете не возвращаться.
galem72
galem72
   108 / 856
сегодня в 10:44
Блин, да что вообще происходит у верхушки в головах? Какая нафиг африка? То долги углям прощают на 20млрд дол, то фильмы в их поддержку снимают, то благотворительностью в их сторону занимаются. Сколько можно думать и заботиться о других? Может, пора уже на своих внимание обратить? У нас в стране что ли нет голодных людей, достойных внимания и денежной помощи?
Официально на организацию недавнего чёрного саммита потратили рекордное количество денег — 3.5 млрд рублей, а на пропаганду по ТВ — в 20-м году будет выделено почти 40 млрд рублей. Это же сколько детей, на лечение которых ангажированные телеканалы собирают крохи по смс у зрителей, можно было бы вылечить на эти суммы? Наверное, всех!
Я просто худею от происходящего в плешивом режиме...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   36 / 856
сегодня в 10:34
Жена Богданыча : - я приняла решение, мы усыновляем ещё одного ребёнка и он будет негроидом!
Семак : - без проблем, но мое условие, что он должен быть белым!

Негритёнок-альбинос логичный выход из проблемной ситуации.
Ну а вообще Анна мягко говоря странная, неоднозначная персона.
Пулково-2
Пулково-2 ответил ildar_3871
   442 / 856
сегодня в 09:37
Для тех, кто не в курсе: 28 летний Андрей Лунев является вратарем одной из лучших команд страны, а именно вратарь клуба «Зенит». Также выступает за Российскую сборную. Скандал произошел в аэропорту Внуково. Лунев собирался вылететь в Санкт-Петербург. Скандал произошел между вратарем и работником авиакомпании. Со слов очевидцев Лунев был пьян, ему что-то не понравилось в обслуживании, и он стал оскорблять сотрудника авиакомпании. А также привлекать к себе внимание и дебоширить.
Это ты к чему написал?
Морозовский
Морозовский ответил ФК Пупсик
   7 / 856
сегодня в 09:25
Достал уже этот семак, пусть в Африку катится.
Бомжи:"Сергей Богданыч, Сергей Богданыч...!" Летите туда, все, вместе с Сергеем Богданычем!
ildar_3871
ildar_3871
   58 / 856
сегодня в 08:40
Для тех, кто не в курсе: 28 летний Андрей Лунев является вратарем одной из лучших команд страны, а именно вратарь клуба «Зенит». Также выступает за Российскую сборную.

Скандал произошел в аэропорту Внуково. Лунев собирался вылететь в Санкт-Петербург. Скандал произошел между вратарем и работником авиакомпании.

Со слов очевидцев Лунев был пьян, ему что-то не понравилось в обслуживании, и он стал оскорблять сотрудника авиакомпании. А также привлекать к себе внимание и дебоширить.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Морозовский
   33 / 856
сегодня в 08:08
Не морай святую Анну, Степаном-капустой))).
Алексей Еськов
Алексей Еськов
   253 / 856
сегодня в 07:34
Источник топовый!
Leningrad 84
Leningrad 84
   120 / 856
сегодня в 07:22
Очень важная новость от Динилы Бритвина...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   33 / 856
сегодня в 05:45
Бабы разные бывают. Бывают с папиросой в зубах хабалки, бывают у которых солнце крутится вокруг земли, бывают, которые своих новорожденных детей оставляют...Бывают и такие, как Анна. Умные, тонкие, чувствительные натуры. В фильме "Влюблен по собственному желанию" героиня Янковского, чем-то похожа на нее).
Мне интересно, чем они вечерами с Сережой занимаются??? Наверно о звёздах говорят.
mangoх12
mangoх12
   51 / 856
сегодня в 04:19
реально от безделья крышу сносит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   28 / 856
сегодня в 04:12
Ну по большому счету каждый сам решает как проводить отпуск...
Кому то нравится пузо греть на Мальдивах....
Кому то благотворительностью заниматься...

Можно спорить о тренерских качествах Семака....
Но то что это человек с открытой душой и огромным сердцем - бесспорно...
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   42 / 856
сегодня в 03:13
Достал уже этот семак, пусть в Африку катится.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Морозовский
   42 / 856
сегодня в 03:12
Славнов, Степан и Николка тоже летят с Семаками.
Не говори за них, это ты летишь за нигерами.
Морозовский
Морозовский
   7 / 856
сегодня в 00:19
Славнов, Степан и Николка тоже летят с Семаками.
Морозовский
Морозовский
   7 / 856
сегодня в 00:15
Аня, тебя там, в Бисау, только не хватало! Бомжам лучше раздай бабло, которое девать некуда!
Заполярный
Заполярный
   210 / 856
вчера в 23:20
ЭТО ПРОСТО КЛИНИКА.
wingback
wingback
   278 / 856
вчера в 22:51
Я тоже проплачу всю ночь, если газовые не дадут пня серёге и его полоумной жене...
Айртон Сенна
Айртон Сенна ответил Да ладно вам
   116 / 856
вчера в 22:15
Иуде семаку нет хода, теперь ему только ювентусом руководить, после зенита!
Айртон Сенна
Айртон Сенна ответил Миша Вилков
   116 / 856
вчера в 22:10
Зачем ты этих выродков перечислил, у меня аж настроение упало.
cska plus
cska plus
   21 / 856
вчера в 21:43
Сложно приходится Богданычу.
Да ладно вам
Да ладно вам
   6 / 856
вчера в 21:43
Семак жену психиатру показать не хочет? Да и самому можно с ним поближе познакомиться.
Footbolista
Footbolista
   11 / 856
вчера в 21:40
"Несколько дней назад мне написала подруга. Наташа замужем за нигерийцем"...дальше можно не читать...
Алексей Миллер
Алексей Миллер
   56 / 856
вчера в 21:31
Сергею Богдановичу так же поставлена и другая цель - присмотреть талантливых чернокожих футболистов. У нашего великого Зенита теперь новый девиз - нет расизму на Вираже!
nubom
nubom ответил волгодон 2
   65 / 856
вчера в 21:26
когда от обеспеченного безделья сносит крышу
... которая обрушивается на головы наших детдомовских детей :(
МКС
МКС
   34 / 856
вчера в 21:25
На соккере осталось периодически цитировать Бузову

И озвучить похмельный бред Сереги Шнурова
волгодон 2
волгодон 2
   26 / 856
вчера в 21:19
когда от обеспеченного безделья сносит крышу
Миша Вилков
Миша Вилков
   13 / 856
вчера в 21:14
Заодно пусть черненьких для зенита присмотрит.
После Барриоса, Шницеля, Хулька и Малкома бомжи возмущаться не будут.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100