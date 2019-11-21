Не думай о Сегунде свысока

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«Соккер.ру» рассказывает о ходе соревнований во втором дивизионе Испании.

Если раньше испанские клубы относились к вылету из элиты, как временной неприятности, даже в какой-то степени неприятной, но полезной процедуре, то сейчас погружения в Сегунду стали опасаться. Примеры «Сарагосы», «Овьедо» и «Расинга» говорят, что во втором эшелоне можно завязнуть. А можно и вовсе захандрить, как «Малага», «Спортинг» или «Депортиво».

Нынешний сезон примечателен тем, что большинство известных испанских клубов, играющих в Сегунде, вряд ли смогут рассчитывать на возвращение. «Сарагоса», шедшая в лидирующей группе, в последнее время переживает спад. Серия потерь, и вот уже обладатель Кубка кубков 1994 года идёт десятым. Седьмой год длится ссылка арагонцев, и есть ощущение что будет и восьмой. Ещё хуже дела у «Спортинга» из Хихона. Некогда славный клуб из Астурии пока находится недалеко от зоны вылета и больше озабочен своей безопасностью, а не повышением в классе. Рядом с хихонцами расположились два представителя Канарских островов - «Лас-Пальмас» и «Тенерифе». Им тоже сейчас не до Ла Лиги.

А в зоне вылета, куда входят четыре слабейших коллектива, и вовсе интересная компания. «Малага», в прошлом сезоне упустившая возможность быстро вернуться в компанию сильнейших, теперь ведёт борьбу за выживание. Не всегда продажа клуба богатому арабскому шейху способствует процветанию. Рядом расположился «Овьедо», который не играл в Примере со времён Виктора Савельевича Онопко. Ещё ниже - сантандерский «Расинг», которого не видели в Ла Лиге уже восемь лет. И совсем плохи дела у «Депортиво». Популярный клуб из Ла-Коруньи сменил за осень двух тренеров. Не помогает. «Депор», естественно уже без приставки «Супер», застрял на последнем месте.

Что касается неудачников Ла Лиги, то из всей троицы «Уэска» и «Жирона» ведут или хотя бы обозначают борьбу за возвращение. «Райо Вальекано», завершивший вничью 9 из 16 матчей, вряд ли может рассчитывать на выход в элиту. Сезон 2019-20 уйдёт у «пчёл» на приведение себя в порядок.

А кто же собирается пополнить Ла Лигу в следующем сезоне. Один потенциальный пришелец уже наметился. Это «Кадис», оторвавшийся от группы преследователей. «Желтая подводная лодка» (а это прозвище «Кадис» получил раньше, чем «Вильярреал») движется курсом в элите, где южан не видели довольно давно. Вылетев в 1993 году «Кадис» мотался по низшим дивизионам, вернулся на один год (2005-06), после чего отправился снова скитаться. Теперь «подводники», которых тренирует бывший полузащитник «Малаги», «Валенсии» и сборной Испании Альваро Сервера, взяли курс на возвращение. В экипаже в основном не самые известные в Испании футболисты. Однако одна знаменитость имеется - полузащитник Хосе Мануэль Хурадо, когда-то забивавший красивые голы за «Спартак».

На вторую прямую путёвку и участие в дополнительном турнире за третье место претендует целая группа команд, среди которых есть одна весьма экзотическая. Новичок Сегунды «Фуэнлабрада» сейчас идёт вторым. Клуб из города, расположенного в 22 километрах от испанской столицы вместо того, чтоб освоиться в новом сообществе, вдруг устремился вверх. «Фуэнлабрада» принимает соперников на небольшом стадиончике (6 тысяч), который носит имя большого игрока - Фернандо Торреса. Чемпион мира и Европы, легенда «Атлетико» родился в Фуэнлабраде и являются гордостью города. Сам Торрес за «Фуэнлу» разумеется, не играл. Но если команда из родного города выберется в Ла Лигу, он наверняка появится на стадионе имени себя.

Серьёзны намерения у «Альмерии», которую две недели назад возглавил Гути. Бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании уже заявил о цели - вернуться в элиту после пятилетнего перерыва. Но пока при Гути команда отступила со второго места на третье. Предыдущий наставник «рохобланкос» португалец Педру Эмануэл неплохо провёл старт чемпионата, но затем решил сложить с себя полномочия. «Уэска» только недавно прибыла из Примеры, «Нумансия» и «Альбасете», напротив, давно скучают в Сегунде. Но в текущем чемпионате эти клубы готовы побороться за повышение в классе.

Но недалеко от этой компании расположились другие команды, также готовые побороться за место под испанским солнцем. Среди них и скромный мадридский «Алькоркон», и славная «Сарагоса», и «Жирона», готовая пополнить представительство Каталонии в Ла Лиге. Тем более в рядах жиронцев играет самый меткий футболист Сегунды, нападающий сборной Уругвая Карлос Стуани. Схватка ожидается отчаянной. И долгой. Последний выдвиженец в Примеру станет известен во время чемпионата Европы.

«Сарагосу» снова возглавляет известный тренер Виктор Фернандес. В средней линии играют два известных ветерана - Синдзи Кагава, известный по выступлениям за дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед», и Альберто Сапатер, в прошлом футболист московского «Локомотива». Сапатер носит капитанскую повязку и является самым уважаемым футболистам на трибунах «Ла Ромареды». В интересного футболиста обещает вырасти крайний полузащитник Алекс Бланко, прошедший школы «Барселоны» и «Валенсии». Ворота защищает опытнейший ветеран - аргентинец Кристиан Альварес (в прошлом игравший за «Эспаньол» и «Сан-Лоренсо»). О ещё одном лидере «бланкильос» прочитаете в следующем абзаце. Суть в том, что «Сарагоса» обладает едва ли не сильнейшим составом в лиге и просто обязана бороться за повышение в классе.

В списке бомбардиров обращают на себя внимание два имени - Луис Суарес и Стоичков. Колумбиец Луис Суарес тащит на себе атаку «Сарагосы». Он пока не столь результативен, как его полный тёзка из Уругвая, но в Сегунде фигура заметная. Да и в Примере не потеряется. Контракт Суареса принадлежит английскому «Уотфорду», но в случае удачного для арагонцев исхода сезона «бланкильос» постараются выкупить колумбийца.

Нападающий «Алькоркона» Стоичков никакого отношения к легенде болгарского футбола Христо Стоичкову не имеет. Его настоящее имя Хуан Диего Молина Мартинес, а Стоичков это псевдоним, под которым уроженец Кадиса проходит во всех протоколах. Сходство с Христо надо поискать. Но одолженный у «Мальорки» форвард забил уже восемь мячей. И во многом благодаря ему «гончары» находятся в верхней части турнирной таблицы.