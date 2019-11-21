Марадона обратился к Федереру: «Ты был и останешься величайшим»

Легендарный аргентинский футболист обратился к теннисисту Роджеру Федереру во время выставочного матча в Аргентине:

Привет, мастер, машина, как мне нравится тебя называть. Ты был, есть и будешь величайшим. Таких как ты больше нет. Хочу, чтобы ты знал: если у тебя возникнут какие-либо трудности в моей стране, ты можешь позвонить мне и просто сказать, что тебе нужно.

Передаю огромный поцелуй твоей жене и детям. Как я люблю говорить, ты — машина. Величайший теннисист всех времен.