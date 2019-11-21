Марадона обратился к Федереру: «Ты был и останешься величайшим»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона обратился к теннисисту Роджеру Федереру во время выставочного матча в Аргентине:
Привет, мастер, машина, как мне нравится тебя называть. Ты был, есть и будешь величайшим. Таких как ты больше нет. Хочу, чтобы ты знал: если у тебя возникнут какие-либо трудности в моей стране, ты можешь позвонить мне и просто сказать, что тебе нужно.
Передаю огромный поцелуй твоей жене и детям. Как я люблю говорить, ты — машина. Величайший теннисист всех времен.
Марадона не смог присутствовать на теннисном матче лично, поэтому передал поздравление посредством видео. Федерер не сдержал слёз после столь высоких оценок от легенды мирового спорта.
Ранее Марадона высказался о футболисте «Наполи».
Сегодня 14:58
ответ пользователю DanjaG (раскрыть)
Здравствуй, Славнов. Ты как всегда сидишь тут безвылазно.
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Немного троллинга
____________________________________
Даже тут ты не первый, Миша. Аха-ха)
Сегодня 14:58
ответ пользователю DanjaG (раскрыть)
Здравствуй, Славнов. Ты как всегда сидишь тут безвылазно.
Скрыть
Немного троллинга
____________________________________
Даже тут ты не первый, Миша. Аха-ха)
Ну вот кто он после этого? Аха-ха)
Конечно тридвараз)
Ну вот кто он после этого? Аха-ха)
Конечно тридвараз)
Мастер-фломастер)
Пусть будет мастер. Хотя был бы он мастером, экспресс бы мне не запорол на 30 штук гривасов(((
Мастер-фломастер)
Пусть будет мастер. Хотя был бы он мастером, экспресс бы мне не запорол на 30 штук гривасов(((
Рафа, действительно, мастер.
Рафа, действительно, мастер.
На Рафу порой посмотришь, он словно
в каждую подачу вкладывается так,
словно это последняя подача в карьере )
Он пахарь еще тот, этого у него не отнять)
И так же велик, как и Роджер и Новак.
Просто чисто по человечески больше
всех импонируют Новак и Федерер.
На Рафу порой посмотришь, он словно
в каждую подачу вкладывается так,
словно это последняя подача в карьере )
Он пахарь еще тот, этого у него не отнять)
И так же велик, как и Роджер и Новак.
Просто чисто по человечески больше
всех импонируют Новак и Федерер.
Лапоть он. Ну и вкус у тебя. Теперь ясно, почему такой ник. Аха-ха)
Лапоть он. Ну и вкус у тебя. Теперь ясно, почему такой ник. Аха-ха)
Просто уточнил, что еще и как человек импонирует .
Никогда не видел, чтобы он где-то гонорился )
Просто уточнил, что еще и как человек импонирует .
Никогда не видел, чтобы он где-то гонорился )
Роджер Великий - это бесспорно. Но Рафа, именно как спортсмен мне больше нравится. Это только мое мнение.
Роджер Великий - это бесспорно. Но Рафа, именно как спортсмен мне больше нравится. Это только мое мнение.
большинство, в каком бы финале он не играл, проверено.
А еще и человек хороший. А Новак вообще супер человек.
В свое время он поддержал сильно Шарапову, когда с мельдонием
была хрень, да и Роджер,а Рафа высказался некрасиво в адрес Маши,
хотя можно и не вспомниать, но все же такое было, ложечка дегтя...
большинство, в каком бы финале он не играл, проверено.
А еще и человек хороший. А Новак вообще супер человек.
В свое время он поддержал сильно Шарапову, когда с мельдонием
была хрень, да и Роджер,а Рафа высказался некрасиво в адрес Маши,
хотя можно и не вспомниать, но все же такое было, ложечка дегтя...