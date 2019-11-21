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Марадона обратился к Федереру: «Ты был и останешься величайшим»

21 ноября 2019, 20:20

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона обратился к теннисисту Роджеру Федереру во время выставочного матча в Аргентине:

Привет, мастер, машина, как мне нравится тебя называть. Ты был, есть и будешь величайшим. Таких как ты больше нет. Хочу, чтобы ты знал: если у тебя возникнут какие-либо трудности в моей стране, ты можешь позвонить мне и просто сказать, что тебе нужно.

Передаю огромный поцелуй твоей жене и детям. Как я люблю говорить, ты — машина. Величайший теннисист всех времен.

Марадона не смог присутствовать на теннисном матче лично, поэтому передал поздравление посредством видео. Федерер не сдержал слёз после столь высоких оценок от легенды мирового спорта.

 

Ранее Марадона высказался о футболисте «Наполи».

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Все комментарии
alexamit
alexamit
   227 / 831
вчера в 10:44
А как же Лендл,Борг,Сампарс,Бекке?Каждому времени-свои кумиры.
galem72
galem72
   69 / 831
вчера в 10:36
Родж — бесспорно классный дядька! Очень много хороших и добрых дел натворил по всей планете своей благотворительностью. Достойно живёт!
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 09:59
Ахахах! Жжот легенда видно род кайфом был.
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 831
вчера в 08:37
Так и есть! Я бы сюда добавил еще Рафу Надаля. Как и Федерер эти двое ребят сделали себя мегакрутыми и звездными по сути сами!
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   176 / 831
вчера в 07:30
Очень важная новость.
NGYRZ
NGYRZ
   26 / 831
вчера в 06:02
Барселона обратилась к Эвребе: « Ты был и остаешься величайшим»
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 831
21 ноября в 22:17
Лучший Кафельников, Спартак Москва
mangoх12
mangoх12
   54 / 831
21 ноября в 21:53
Я не поклонник Федерерра больше за Новака топлю. Но.......Только сам мастер может такое сказать о другом мастере. Браво Диего, ты остаешься величайшим!
juvenale
juvenale ответил Миша Вилков
   18 / 831
21 ноября в 21:37
Назар, какая разница, кто и как высказался? Я про игру только говорю. Роджер Великий - это бесспорно. Но Рафа, именно как спортсмен мне больше нравится. Это только мое мнение.
ну болея за кабинетный цска другого мнения сложно ожидать
juvenale
juvenale ответил Миша Вилков
   18 / 831
21 ноября в 21:37
Рафа круче.
надаль просто ничто по сравнению с Федерером...тупо физика и все
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 831
21 ноября в 21:09
Миша Вилков
Сегодня 14:58
ответ пользователю DanjaG (раскрыть)
Здравствуй, Славнов. Ты как всегда сидишь тут безвылазно.
Скрыть
Немного троллинга

____________________________________

Даже тут ты не первый, Миша. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил NAZAR 007
   5 / 831
21 ноября в 21:05
Меркантил )
Не, ну как тут не бомбить. в 2008 одно поражение от Хуана Карлоса Фереры и именно тогда, когда я на него поставил.
Ну вот кто он после этого? Аха-ха)
Конечно тридвараз)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 831
21 ноября в 21:03
У Миши Вилкова мания величия. Навернул себе, что я его поклонник. Аха-ха)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Князь сажал врагов на посох
   11 / 831
21 ноября в 21:03
Привет, Назар. Мастер-фломастер) Пусть будет мастер. Хотя был бы он мастером, экспресс бы мне не запорол на 30 штук гривасов(((
Меркантил )
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил NAZAR 007
   5 / 831
21 ноября в 21:01
Князько, остынь, не заводись ) Рафа, действительно, мастер.
Привет, Назар.

Мастер-фломастер)

Пусть будет мастер. Хотя был бы он мастером, экспресс бы мне не запорол на 30 штук гривасов(((
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Миша Вилков
   5 / 831
21 ноября в 20:58
За своим вкусом следи, поклонник кабинета и португальского гея.
Остынь, я тебя вообще не знаю, а ты так представился. Аха-ха)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Князь сажал врагов на посох
   11 / 831
21 ноября в 20:58
Рафаэль Сандаль? Лапоть он. Ну и вкус у тебя. Теперь ясно, почему такой ник. Аха-ха)
Князько, остынь, не заводись )
Рафа, действительно, мастер.
Миша Вилков
Миша Вилков ответил Князь сажал врагов на посох
   21 / 831
21 ноября в 20:56
Рафаэль Сандаль? Лапоть он. Ну и вкус у тебя. Теперь ясно, почему такой ник. Аха-ха)
За своим вкусом следи, поклонник кабинета и португальского гея.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Князь сажал врагов на посох
   11 / 831
21 ноября в 20:55
Рафаэль Сандаль? Лапоть он. Ну и вкус у тебя. Теперь ясно, почему такой ник. Аха-ха)
Княже, здорово ! Неее...не скажи )
На Рафу порой посмотришь, он словно
в каждую подачу вкладывается так,
словно это последняя подача в карьере )
Он пахарь еще тот, этого у него не отнять)
И так же велик, как и Роджер и Новак.
Просто чисто по человечески больше
всех импонируют Новак и Федерер.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Миша Вилков
   5 / 831
21 ноября в 20:53
Назар, какая разница, кто и как высказался? Я про игру только говорю. Роджер Великий - это бесспорно. Но Рафа, именно как спортсмен мне больше нравится. Это только мое мнение.
Рафаэль Сандаль?

Лапоть он. Ну и вкус у тебя. Теперь ясно, почему такой ник. Аха-ха)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Миша Вилков
   11 / 831
21 ноября в 20:53
Назар, какая разница, кто и как высказался? Я про игру только говорю. Роджер Великий - это бесспорно. Но Рафа, именно как спортсмен мне больше нравится. Это только мое мнение.
Да я не против ) Тоже высказал лишь мнение свое )
Просто уточнил, что еще и как человек импонирует .
Никогда не видел, чтобы он где-то гонорился )
Миша Вилков
Миша Вилков ответил NAZAR 007
   21 / 831
21 ноября в 20:50
Роджер такой один,он - крут. И за него в основном болеет большинство, в каком бы финале он не играл, проверено. А еще и человек хороший. А Новак вообще супер человек. В свое время он поддержал сильно Шарапову, когда с мельдонием была хрень, да и Роджер,а Рафа высказался некрасиво в адрес Маши, хотя можно и не вспомниать, но все же такое было, ложечка дегтя...
Назар, какая разница, кто и как высказался? Я про игру только говорю.
Роджер Великий - это бесспорно. Но Рафа, именно как спортсмен мне больше нравится. Это только мое мнение.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Миша Вилков
   11 / 831
21 ноября в 20:47
Рафа круче.
Роджер такой один,он - крут. И за него в основном болеет
большинство, в каком бы финале он не играл, проверено.
А еще и человек хороший. А Новак вообще супер человек.
В свое время он поддержал сильно Шарапову, когда с мельдонием
была хрень, да и Роджер,а Рафа высказался некрасиво в адрес Маши,
хотя можно и не вспомниать, но все же такое было, ложечка дегтя...
волгодон 2
волгодон 2
   32 / 831
21 ноября в 20:45
Федя маэстро.Согласен.
Миша Вилков
Миша Вилков
   21 / 831
21 ноября в 20:32
Рафа круче.
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 831
21 ноября в 20:22
видимо угашенный сидит))))
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