Чалов в «Челси» и реакция на законы рынка

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«Соккер.ру» не понимает, почему в российском футболе странно реагируют на трансферные новости.

Когда в Хорватии читают, что Дани Ольмо может перейти в известный клуб из топ-5 за большие деньги, то не начинают перечислять причины, почему испанец – плохой футболист, недостойный прорыва в карьере.

В России разложили бы перспективы бедняги на молекулы, написали сто раз о «желтой прессе» и «утках», в комментариях различных экспертов и болельщиков прочитали примерно такое:

- разве можно в чемпионате Хорватии подготовиться к играм в топ-5? Слабая лига, а парочка проигранных матчей в Лиге чемпионов не добавили хавбеку класса;

- да этот Ольмо сыграл один матч за сборную Испании. У него есть опыт только на молодежном уровне, а в сборной для юных и Смолов много забивал;

- в школе «Барселоны» сто таких. Дани отпустили в Загреб и не пожалели. Да и разве все воспитанники каталонцев стали, как Бускетс и Месси? Нет, так что игрок - никакой;

- красная цена контракта Ольмо – 10 миллионов евро. Может, даже меньше. Никто не заплатит за футболиста из какой-то Хорватии большие деньги.

В этом месте улыбается Модрич, и не только. А теперь мысленно замените Дани Ольмо на любого молодого российского футболиста, которого связывают с иностранными клубами, а «Динамо» Загреб и хорватский чемпионат - на российские команды и РПЛ . Знакомый тон разговора?

С чего вы взяли, что Миранчук переходит в Ювентус? В Италии пишут, что да, Ювентус получил приоритетное право на покупку, но на данный момент Ювентус не устраивает цена. Приоритетное право ещё не означает, что им обязательно воспользуются. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 22 ноября 2019 г.

Конкретно здесь человек специально написал так жестко, чтобы потом ему припомнили, если переход Миранчука состоится. Прогнозы наоборот – личная фишка. Но менторский тон, словно болельщики впервые в жизни видят трансферные новости, встречается часто.

Откроем секрет скептикам – как раз люди понимают правила рынка, давно знакомы, пускай и благодаря сделкам вне РПЛ . Но и местные ребята могут оцениваться высоко. Во-первых, Головин перешел в «Монако» в юном возрасте за 30 млн евро. В состав вице-чемпиона Франции, когда представить не могли, что так скатятся.

Во-вторых, реклама важна. Когда сами итальянцы пишут, что «Ювентус» обзавелся приоритетным правом выкупа контракта Алексея Миранчука, то помогают привлечь внимание скаутов из Серии А. Все в курсе, что это еще не трансфер. Но Головин, например, был целью туринцев и «Челси», а Гинер выбрал «Монако», ведь заплатили больше.

В-третьих, «Ювентус» подписал Ромеро (25 млн евро), Пеллегрини (22 млн), Демираля (18 млн), Бернардески (40 млн), Бентанкура (12.5 млн), Пьяцу (23 млн) и Кальдару (19 млн) за последние годы. Уверены, что для туринцев 20-30 млн евро за Алексея Миранчука станут громом среди ясного неба? Разве в списке все стабильные и безупречные? Тут даже не каждый талантливее, чем игрок «Локомотива».

Также учтите, что никто не переоценивает футболиста Миранчука – сто раз повторяли что нужно учиться подстраиваться под команды, а не ждать, когда весь коллектив будет играть так, как Алексею удобно. И Чалова, и Миранчуков, и Сулейманова, и Баринова, и Игнатьева, и Сафонова, и Бакаева, и остальных критиковали. Все получат на орехи, когда заслужат - не отходим на хвалебный край спектра.

Например, Чалов вряд ли перейдет в «Челси» именно этой зимой – хотя бы потому, что с лондонцев пока не сняли запрет на трансферы. И отчасти такая сделка будет своего рода подарком Гинеру. Но разве первым? Не забывайте, что у Абрамовича и босса ЦСКА связывают давние личные отношения. Ярошика в мире, где Макелеле стоил 20 млн евро, «Челси» из ЦСКА подписал за 12 миллионов.

Жирков попал в Лондон за хорошие деньги, хотя не был готов к жизни за границей и не вписывался в планы тренера – «армейцы» мечтали заработать. Молодой и результативный Чалов после спада снова начал забивать. В будущем может показать себя в АПЛ . Вряд ли в основе «Челси» - тут скорее Федора могут рассматривать в качестве замены для Жиру и Батшуайи, в идеале – как напарника Абрахаму, не конкурента.

Но сам переход Чалова в Англию сложно именовать сенсацией, как и трансферную сумму в районе 20-30 миллионов евро за молодых россиян. Посмотрите, сколько в АПЛ платят за футболистов! «Арсенал» отвалил 80 млн за Николя Пепе. Ивоби, хотя не отличался в составе «канониров» уровнем, обошелся «Эвертону» в 30 млн евро. «Вест Хэм» взял Пабло Форнальса за 28 миллионов. Кто это вообще такой?

Чем парень из «Вильярреала» круче, чем Чалов или Алексей Миранчук? Два матча за сборную Испании за четыре года – мощное достижение, но «Вест Хэм» сейчас идет на 16-м месте в АПЛ , проиграл Моуриньо и «Тоттенхэму». Пабло вышел вместо Ярмоленко, но был бесполезен. Думаете, в Испании так же скептически реагировали на 28 миллионов евро за Форнальоса, как в России на интерес грандов к игрокам «Локомотива» или ЦСКА ?

При этом не спешим с общими оценками – Чалов, Алексей Миранчук, Баринов, Сулейманов и остальные, даже если окажутся в топ-5, могут не заиграть. Но это для их профессии нормально. Зато дико – словно живем в прошлом веке после оттепели, слышать сплошной негатив по всем темам, что касаются трансферов российских футболистов за рубеж и выхода на рынок. Дайте людям посмотреть мир, себя показать, с конкуренцией тесно познакомиться!

Сейчас в РПЛ семь десятков россиян моложе 25 лет, а всего кандидатов в сборную только в российском чемпионате 213. Даже если 10 человек уедут, то места займут в основном местные, ведь будет лимит на количество иностранцев. Российский футбол от попыток Миранчука, Чалова или Баринова ничего не потеряет. А сборная может приобрести – Головин сейчас куда более зрелый и хитрый игрок, чем был до «Монако». Сеск больше подходит для напарника, у которого можно учиться, чем Бийол и Бистрович.

Алексей Миранчук может оказаться не в «Ювентусе» рядом с Роналду, но в «Лацио» или «Милане», что тоже круто. Чалов - в «Валенсии» или «Эвертоне», не обязательно в «Челси». Баринов, если будет расти, сможет заиграть в Бундеслиге или АПЛ . И всех нужно отпускать! Бельгийцы могли не пустить Вертонгена и Алдервейрелда в «Аякс». Лукаку, Азар, Де Брюйне и Куртуа могли торчать дома. Но получилась бы сборная Бельгии такой, как сейчас?

Сами знаете ответ. Лучшие игроки планеты, за редкими исключениями, играют в топ-5. А каждый, кто строго высмеивает любые трансферные новости, связанные с россиянами, и будет критически оценивать каждый переход, ехидничая, совершенно не понимает трансферный рынок 2019 года. Да, известные клубы скептически относятся к россиянам, поскольку Аршавин, Билялетдинов, Жирков, Кержаков и Павлюченко сформировали ряд стереотипов.

Нет сомнений, что отдельные специалисты считают, что российские игроки нарушают режим, ленятся учить иностранные языки, плохо работают на тренировках, быстро теряют мотивацию после первых успехов, не могут адаптироваться на чужой земле. Но это не один общий набор для каждого, особенно с учетом, что молодежь в Москве и Лондоне сейчас слушает одну музыку, выбирает одни шмотки, воспитывается на игре общих кумиров.

Молодые должны плыть против лимитного течения, глупо бояться. Головину, Миранчукам, Чалову и всем остальным нужно попробовать себя в топ-5, а у кого не получится – дома всегда приютят. Жирков вернулся в РПЛ восемь лет тому назад, и до сих пор за сборную играет. У того поколения был уровень, но отставали в адаптивности. У этого есть талант, молодость и вряд ли не поймут новые коллективы. Даже интроверт Головин не стал чужим в «Монако» и Лиге 1.

У ребят все получится, невзирая на скепсис, в котором нет никакого смысла. Когда «Зальцбург» хочет 100 миллионов евро за 19-летнего норвежца Халанда, то в Австрии не унижают форварда, а желают удачи и карьерного роста. А когда говорят о 30 млн евро за российского игрока – сразу крутят злобную шарманку, хотя по законам рынка надо уметь хвалить. Если тот же Соболев поставит цель вырасти в форварда уровня середняка АПЛ – будет иначе относиться к работе.