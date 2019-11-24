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Жезуш: «Сейчас я буду героем для „Фламенго“, стоит проиграть – ты никто»

сегодня, 17:48
ФламенгоЛоготип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)2 : 1Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер ПлейтМатч завершен

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш прокомментировал победу своей команды в Кубке Либертадорес, однако 65-летний португальский специалист хладнокровно относится к своему успеху.

Сейчас я буду героем для «Фламенго», кумиром всех болельщиков. Однако это сейчас, после победы.

Футбол жесток: выигрываешь — ты герой, проиграл — ты никто. За свою долгую карьеру у меня были такие моменты. В моем соглашении с клубом значится пункт, по которому я могу свободно покинуть «Фламенго» в январе, но вряд ли я сейчас им воспользуюсь. Я адаптировался в Рио, в Барра-да-Тижука, и чувствую себя здесь как дома.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   147 / 848
сегодня в 19:06
Не ты первый, не ты - последний.
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