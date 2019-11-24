Жезуш: «Сейчас я буду героем для „Фламенго“, стоит проиграть – ты никто»

Главный тренер «Фламенго» прокомментировал победу своей команды в Кубке Либертадорес, однако 65-летний португальский специалист хладнокровно относится к своему успеху.

Сейчас я буду героем для «Фламенго», кумиром всех болельщиков. Однако это сейчас, после победы.

Футбол жесток: выигрываешь — ты герой, проиграл — ты никто. За свою долгую карьеру у меня были такие моменты. В моем соглашении с клубом значится пункт, по которому я могу свободно покинуть «Фламенго» в январе, но вряд ли я сейчас им воспользуюсь. Я адаптировался в Рио, в Барра-да-Тижука, и чувствую себя здесь как дома.