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Жена Семака: «В „Зените“ обеспокоены, что Сергей Богданович едет в Африку»

вчера, 22:12

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о предстоящей поездке в Африку. После матча с «Бенфикой» пара отправится в Гвинею-Бисау на съемки фильма о детях-альбиносах.

Гвинея-Бисау, видимо, такой непопулярный маршрут, что у Всемирной организации здравоохранения нет конкретных рекомендаций именно по этой стране, что усыпило мою совесть на какой-то момент. Но я же еще несу ответственность за товарищей, а я люблю, когда у товарищей все прекрасно, когда все живы и здоровы. Поэтому мне, скорее всего, не избежать прививок от желтой лихорадки и малярии. Придется поехать в больницу Боткина и как следует расспросить врачей, чем мне грозит эта поездка. Думаю, надо будет какие-нибудь антипаразитарные таблетки пропить потом. Такое тоже случается на африканском континенте.

Сегодня был очень смешной момент, когда я села в машину к Сергею Богдановичу, и он говорит: «Ты не представляешь, что сегодня происходит в клубе из-за твоего поста». Все обеспокоены тем, что Сергей Богданович едет в Африку. Обеспокоены тем, что ему нужно сделать прививки, и тем, что он может оттуда привезти.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   80 / 857
сегодня в 01:18
Негритенка поехала выбирать?
karnager
karnager
   310 / 857
сегодня в 00:34
Жена одна его по имени-отчеству называет? Думаю, что в Зените все на ты: Серег, сгоняй за пивом! Уж
Дзюба точно
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   52 / 857
сегодня в 00:31
Больше всех обеспокоены свиньи.
makkie
makkie
   8 / 857
вчера в 23:48
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       29 / 857
    вчера в 23:39
    Там после посещения больницы Боткина нужно в другой больнице проходить курс лечения. Все никак не прикроют эту клоаку.
    drug01
    drug01
       187 / 857
    вчера в 23:34
    Семак любит сложности.......
    Т34
    Т34
       15 / 857
    вчера в 23:27
    В руководстве зенита не знают, как помягче избавиться от физрука, чтобы общественность не возмутилась. Решили в Африку отправить к людоедам. А там, как повезет Сяроже...
    LOpp
    LOpp
       28 / 857
    вчера в 23:09
    Семак поехал просматривать новых игроков?
    ABir
    ABir
       488 / 857
    вчера в 22:47
    А по заголовку, как тренировать Африку едет
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
       216 / 857
    вчера в 22:47
    Богданович мне и одной хватило как только заявила я женщина а не кухарка погнал ее ссаными тряпками в лиговскую коммуналку где и была а ты на той же и еще раз подумал бы
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 857
    вчера в 22:46
    Лишь бы там Саргея Богданыча за альбиноса не приняли, а зараза, она к бомжу не прилипнет.А, вообще то, в Кащенко прокатиться Сергею Богданычу с Анютой надо, а не в Бурденко.
    mangoх12
    mangoх12
       46 / 857
    вчера в 22:34
    да поезжайте в Читу в забайкалье или в любую глубинку, полно мест таких где десткие больницы нуждаются в элементарном ремонте . Вова сказочный Африке лярды простил а свои пусть побираются
    pomor 445
    pomor 445
       220 / 857
    вчера в 22:34
    Насыщенная у Семака жизнь.
    ermak6848
    ermak6848
       273 / 857
    вчера в 22:30
    кусет его там муха Кацатуха ЦеЦеевна...
    Colchoneros
    Colchoneros
       223 / 857
    вчера в 22:28
    beefs
    beefs
       212 / 857
    вчера в 22:28
    Может привезёт себе ещё черненького...
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       253 / 857
    вчера в 22:24
    Обеспокоенность руководства Зенита по поводу этого клинического бреда вполне понятна и ещё аукнется Богданычу позже.
    wingback
    wingback
       246 / 857
    вчера в 22:21
    Я так только за. Пущай там и остаётся - как раз его уровень. А фильм этот давно на RT сняли...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       21 / 857
    вчера в 22:20
    Отличный пример того, как, не имея совести, можно иметь все остальное) Обманула Семака, вынудила его угрозами бросить первую жену, а теперь стала светской львицей на его деньги)
    Гавриленко
    Гавриленко ответил Питер Ман
       4 / 857
    вчера в 22:19
    А 1 декабря Тедеско прилетит в Атлантиду -на несуществующий, разваливающийся, невидимый стадион с тремя фанатами!)))))
    Гавриленко
    Гавриленко
       4 / 857
    вчера в 22:19
    Да просто семак повстречаться со своими одноклубничками по цлке едет)
    Питер Ман
    Питер Ман
       54 / 857
    вчера в 22:18
    Удачи Богданычу и хорошего путешествия.
    1 сентября Семак уже был почти что в Африке - открытие арена в москве. Путешествие получилось удачным - пробили "открывашку" в пол ноги несмотря на полный стадион федунботов
    STVA 1
    STVA 1
       108 / 857
    вчера в 22:15
    Во как! Занесет их нелегкая)))
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