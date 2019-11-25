Вышли мемуары Гаджи Гаджиева «Простая сложная игра. Глазами профессионала»

В продажу поступила книга заслуженного тренера России Гаджи Гаджиева «Простая сложная игра. Глазами профессионала».
В своей книге Гаджиев подробно рассказывает о футболе доступным языком, делится воспоминаниями, показывает тонкости тренерской профессии и проводит подробный анализ провала грандиозного проекта «Анжи» Сулеймана Керимова.
Напомним, что последним местом работы Гаджиева был «Амкар», который он покинул в марте 2018 года.
Футбол глазами неудачника....это более подходящее название!
Футбол глазами неудачника....это более подходящее название!
Керимов хотел приобрести важные структуры в Дагестане, в т.ч. морской порт, создал клуб, однако власть сменилась, пришел Абдулатипов, который был человеком братьев Магомедовых и даже землю под строительство "Анжи-Сити" не согласовал ему.
Заодно и Батька ему по чавке надавал, когда он пытался беларусов на удобрения развести.
Соответственно, Керимову совершенно не было необходимости уже впустую тратиться на клуб, зная, что он мимо всего проехал.
Остальная часть марлезонского балета - вор Ткаченко, заезжие возрастные гастролеры, которые клали на тренеров Гаджиева и Красножана (а Самуэль вообще на всех), Кокоши и Игореши, это уже только дополнение.
Керимов хотел приобрести важные структуры в Дагестане, в т.ч. морской порт, создал клуб, однако власть сменилась, пришел Абдулатипов, который был человеком братьев Магомедовых и даже землю под строительство "Анжи-Сити" не согласовал ему.
Заодно и Батька ему по чавке надавал, когда он пытался беларусов на удобрения развести.
Соответственно, Керимову совершенно не было необходимости уже впустую тратиться на клуб, зная, что он мимо всего проехал.
Остальная часть марлезонского балета - вор Ткаченко, заезжие возрастные гастролеры, которые клали на тренеров Гаджиева и Красножана (а Самуэль вообще на всех), Кокоши и Игореши, это уже только дополнение.