Вышли мемуары Гаджи Гаджиева «Простая сложная игра. Глазами профессионала»

вчера, 17:19

В продажу поступила книга заслуженного тренера России «Простая сложная игра. Глазами профессионала».

В своей книге Гаджиев подробно рассказывает о футболе доступным языком, делится воспоминаниями, показывает тонкости тренерской профессии и проводит подробный анализ провала грандиозного проекта «Анжи» Сулеймана Керимова.

Напомним, что последним местом работы Гаджиева был «Амкар», который он покинул в марте 2018 года.