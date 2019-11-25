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Вышли мемуары Гаджи Гаджиева «Простая сложная игра. Глазами профессионала»

вчера, 17:19

В продажу поступила книга заслуженного тренера России Гаджи Гаджиева «Простая сложная игра. Глазами профессионала».

В своей книге Гаджиев подробно рассказывает о футболе доступным языком, делится воспоминаниями, показывает тонкости тренерской профессии и проводит подробный анализ провала грандиозного проекта «Анжи» Сулеймана Керимова.

Напомним, что последним местом работы Гаджиева был «Амкар», который он покинул в марте 2018 года.

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Все комментарии
neukomm
neukomm
вчера в 22:49
Анжи, КС, Сатурн, Волга, Амкар.. При всем уважении к Гаджиеву как к человеку, тренером выдающимся его назвать никак нельзя, и его мемуары не представляют никакой ценности для любителей футбола. Просто средний тренер, с довольно скромным послужным списком.
mangoх12
mangoх12
   46 / 857
вчера в 19:14
есть о чем поведать аксакалу.
ДСА
ДСА
   381 / 857
вчера в 18:53
Книги уже никто не читает
praporchik zadov
praporchik zadov
   640 / 857
вчера в 18:50
Это он сам считает себя профи?...а чего он добился в футболе?....
Футбол глазами неудачника....это более подходящее название!
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 18:09
По барабану!
cska plus
cska plus
   20 / 857
вчера в 17:52
Муслимович профессор, должна быть интересная книга.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   47 / 857
вчера в 17:46
Рейнгольд, как профессионал, сказал, что спартак возрождается, все долго смеялись.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   21 / 857
вчера в 17:45
Лол, для того, чтобы проанализировать провал "Анжи", достаточно пары предложений.

Керимов хотел приобрести важные структуры в Дагестане, в т.ч. морской порт, создал клуб, однако власть сменилась, пришел Абдулатипов, который был человеком братьев Магомедовых и даже землю под строительство "Анжи-Сити" не согласовал ему.

Заодно и Батька ему по чавке надавал, когда он пытался беларусов на удобрения развести.

Соответственно, Керимову совершенно не было необходимости уже впустую тратиться на клуб, зная, что он мимо всего проехал.

Остальная часть марлезонского балета - вор Ткаченко, заезжие возрастные гастролеры, которые клали на тренеров Гаджиева и Красножана (а Самуэль вообще на всех), Кокоши и Игореши, это уже только дополнение.
mihaluch
mihaluch
   105 / 857
вчера в 17:37
Гаджиев в олимпийской сборной был вторым тренером после Бышовца в 1988 году.
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