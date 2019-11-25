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Магнуссон: «Очень рад, что мы поднялись на третью строчку»

вчера, 22:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон поделился впечатлениями после матча с «Крыльями Советов» в рамках 17-го тура РПЛ.

В целом у меня остались позитивные ощущения. Мы хорошо отыграли в защите, старались при любой возможности подключаться к атакам. Надо сказать добрые слова и в адрес соперников, они неплохо оборонялись. Вместе с тем преимуществом на протяжении всего матча владел ЦСКА. Мы прекрасно понимали, что гол назревает, нужно было просто сохранять терпение. Безумно рады, что Никола Влашич сбросил с наших плеч эти тяжёлые оковы, забил шикарный мяч, и мы повели в счёте. Чудо-удар Николы с дальнего расстояния стал ключевым моментом в матче. Я очень рад за ребят, мы смогли победить, сделали очередной шаг вперёд. Вновь доказали, что у нас настоящая команда, выступили единым целым.

По такой игре главным было открыть счёт. Я чувствовал, что это обязательно произойдет. Время шло, но уверенность в победе не покидала. Гол в ворота «Крыльев Советов» был лишь вопросом времени. Когда мы наконец повели в счёте, у меня не оставалось никаких сомнений в том, что команда сумеет довести матч до победы. Победа очень важна. Мы уже потеряли немало очков, играя против команд, располагающихся ниже нас в таблице. Сейчас необходимо выигрывать все матчи, которые предстоят, продолжать движение вперёд. Очень рад, что мы поднялись на третью строчку, в последующих играх необходимо закрепить успех.

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averoniy
averoniy ответил Аксинья
   364 / 857
сегодня в 00:25
Всё будет Ок...Принято решение РФС что верхние 5 строчек для Зенита и Московских команд...
Для ростова строчка в пердиве.
kotmyshka
kotmyshka
   260 / 857
вчера в 23:13
все еще впереди
oFANATo
oFANATo
   85 / 857
вчера в 23:08
ЗАСЛУЖИЛИ
Аксинья
Аксинья
   93 / 857
вчера в 22:52
Всё будет Ок...Принято решение РФС что верхние 5 строчек для Зенита и Московских команд...
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