В. Игнатьев: «Роналду в любой момент может оказаться у вас за спиной»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал об игре против нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в недавних матчах Лиги чемпионов.
Конечно, я знал, что он будет играть на моем фланге. Знаю, в каком стиле Криштиану действует, как открывается. Изучал его и в Турине. Нужно постоянно следить за ним – в любой момент Роналду может открыться за спину или в зону между защитниками. Необходимо быстро решить, бежать с ним до конца, либо ловить в офсайд, либо передавать партнеру. Это очень непросто. Старался сделать все, чтобы он не забил и у него не возникало моментов. Роналду закрыли, но за другими футболистами «Ювентуса» не успели. Нужно было закрывать всех.
"Вы держали свечку, что так уверены в его связах с каким-то Бадр????"
Что вы знаете о футболистах, кроме того, что в интернете есть??
Что вы знаете о людях, которых не знаете толком???))
"Вы держали свечку, что так уверены в его связах с каким-то Бадр????"
Что вы знаете о футболистах, кроме того, что в интернете есть??
Что вы знаете о людях, которых не знаете толком???))
И тут Игуаин задумался......
И тут Игуаин задумался......
Я понимаю что ваши клубы официально поддерживают эту тему и продвигают её, но похоже и фанаты не далеко ушли!
Я понимаю что ваши клубы официально поддерживают эту тему и продвигают её, но похоже и фанаты не далеко ушли!
- Кристинка может в любой момент оказаться у вас за спиной, но:
https://www.youtube.com/watch?v=GKR02g4Kieo
- Кристинка может в любой момент оказаться у вас за спиной, но:
теперь мы о тебе чуточку больше знаем
Мужики, баня, мыло....держи в курсе
теперь мы о тебе чуточку больше знаем
Мужики, баня, мыло....держи в курсе