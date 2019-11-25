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В. Игнатьев: «Роналду в любой момент может оказаться у вас за спиной»

вчера, 20:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал об игре против нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в недавних матчах Лиги чемпионов.

Конечно, я знал, что он будет играть на моем фланге. Знаю, в каком стиле Криштиану действует, как открывается. Изучал его и в Турине. Нужно постоянно следить за ним – в любой момент Роналду может открыться за спину или в зону между защитниками. Необходимо быстро решить, бежать с ним до конца, либо ловить в офсайд, либо передавать партнеру. Это очень непросто. Старался сделать все, чтобы он не забил и у него не возникало моментов. Роналду закрыли, но за другими футболистами «Ювентуса» не успели. Нужно было закрывать всех.

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Все комментарии
Назар Крутелев
Назар Крутелев
сегодня в 01:26
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://спам/poyas
Baggio R.
Baggio R. ответил NGYRZ
   512 / 857
сегодня в 01:04
Да ладно! Все знают, что этот заголовок - твоя мечта)
Да ладно вам
Да ладно вам
   5 / 857
сегодня в 00:37
    LAISMEN
    LAISMEN
       302 / 857
    сегодня в 00:37
    «Роналду в любой момент может оказаться у вас за спиной» .......прочитай и обернись, а вдруг))))
    Cremen
    Cremen
       62 / 857
    сегодня в 00:33
    Это опасно.
    fan_Sycheva
    fan_Sycheva ответил Да ладно вам
    сегодня в 00:07
    Об него тренер вытирает ноги то меняя когда захочет, то вообще в состав не ставя. Игроки клубов, уступающих в классе, троллят за нетрадиционную ориентацию. И даже Бадр уже отвернулся. Как сказал бы Вечерний М - унылая осень патриарха. Вернее, матриарха)
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         14 / 857
      вчера в 23:50
      А ведь Игнатьев топ
      Зидан 1972
      Зидан 1972 ответил BarSlona
         410 / 857
      вчера в 23:16
      Все знают ...там дыраааааа
      Всем болелам барсы это относится!Будьте осторожны!
      BarSlona
      BarSlona
         384 / 857
      вчера в 23:13
      Все знают ...там дыраааааа
      BarSlona
      BarSlona
         384 / 857
      вчера в 23:11
      Берегите свой джопс
      neomessi
      neomessi
         211 / 857
      вчера в 22:53
      . Игнатьев: «Роналду в любой момент может оказаться у вас за спиной.

      И тут Игуаин задумался......
      NGYRZ
      NGYRZ ответил Groove000
         53 / 857
      вчера в 22:52
      Один местный фанат Ювентуса всё время переводит на эту тему, и ничего, живет)
      Вот видишь, толькл один, но среди фанатов английских клубов, их целлая россыпь.

      Я понимаю что ваши клубы официально поддерживают эту тему и продвигают её, но похоже и фанаты не далеко ушли!
      BarSlona
      BarSlona
         384 / 857
      вчера в 22:30
      Жесть , мароканская торпеда может тебя лишить девственности
      mangoх12
      mangoх12
         46 / 857
      вчера в 22:23
      Aндрей Сибиряков
      Aндрей Сибиряков
         78 / 857
      вчера в 22:07
      Это только для Жиги не страшно.
      minai
      minai
         257 / 857
      вчера в 22:03
      Если щёлкать таблом, то конечно ..
      Faustello
      Faustello
         69 / 857
      вчера в 21:45
      Игнатьев:
      - Кристинка может в любой момент оказаться у вас за спиной, но:
      Тео Джонс
      Тео Джонс
         55 / 857
      вчера в 21:38
      Зачетный троллинг ахахахах)
      Groove000
      Groove000 ответил NGYRZ
         64 / 857
      вчера в 21:34
      Кто о чем, а фанаты Барселоны и Зенита все переводят на свои нетрадиционные взгляды!
      Один местный фанат Ювентуса всё время переводит на эту тему, и ничего, живет)
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT
         295 / 857
      вчера в 21:33
      Шутка про баню
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman ответил Big krendel
         49 / 857
      вчера в 21:19
      Прочитаешь заголовок и представляешь баню и упавшее мыло. )))))
      ну у каждого свои "фантазии"
      теперь мы о тебе чуточку больше знаем
      Мужики, баня, мыло....держи в курсе
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman
         49 / 857
      вчера в 21:19
      да даже Дьяков Виташка в любой момент за спиной может оказаться. Вообще не показатель имени
      NGYRZ
      NGYRZ
         53 / 857
      вчера в 21:13
      Кто о чем, а фанаты Барселоны и Зенита все переводят на свои нетрадиционные взгляды!
      Big krendel
      Big krendel
         30 / 857
      вчера в 21:13
      Прочитаешь заголовок и представляешь баню и упавшее мыло. )))))
      Морозовский
      Морозовский ответил cska plus
         9 / 857
      вчера в 21:09
      Рона боятся все.
      , особенно лошади
      Морозовский
      Морозовский
         9 / 857
      вчера в 21:07
      Забанить того, кто придумал этот развратный заголовок!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         17 / 857
      вчера в 21:05
      Ну очень многозначительный заголовок...
      A.Gordeev
      A.Gordeev
         215 / 857
      вчера в 21:04
      Смешно говорит, почти юмор.
      time out
      time out
         50 / 857
      вчера в 21:00
      Вот и не нагибайся, коль знаешь!
      cska plus
      cska plus
         20 / 857
      вчера в 20:56
      Рона боятся все.
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