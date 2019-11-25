В. Игнатьев: «Роналду в любой момент может оказаться у вас за спиной»

Защитник «Локомотива» рассказал об игре против нападающего «Ювентуса» в недавних матчах Лиги чемпионов.

Конечно, я знал, что он будет играть на моем фланге. Знаю, в каком стиле Криштиану действует, как открывается. Изучал его и в Турине. Нужно постоянно следить за ним – в любой момент Роналду может открыться за спину или в зону между защитниками. Необходимо быстро решить, бежать с ним до конца, либо ловить в офсайд, либо передавать партнеру. Это очень непросто. Старался сделать все, чтобы он не забил и у него не возникало моментов. Роналду закрыли, но за другими футболистами «Ювентуса» не успели. Нужно было закрывать всех.