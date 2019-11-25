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В. Игнатьев: «Мы сейчас в таком положении, что каждый матч важен»

вчера, 20:34
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер20:55 Не начался

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев готовится к поединку против «Байера» в Лиге чемпионов.

Мы сейчас в таком положении, что каждый матч важен. И с «Тамбовом» был важный, потому что нельзя отпускать «Зенит» в борьбе за чемпионство, и с «Байером» сейчас – это же Лига чемпионов. Все матчи значимые вплоть до конца чемпионата.

Баринов рассказывал, что мы перед прошлым матчем больше часа разбирали «Байер» на теории? Теория была действительно очень подробной. Изучали, как «Байер» атакует и обороняется, как действует в разных ситуациях, смотрели за игрой каждого футболиста в отдельности – отсюда и результат. Победа в Германии подарила огромный заряд уверенности, который после помог в матчах с «Ювентусом».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 857
вчера в 20:54
Фрицев надо проходить о чём разговор.
Багор
Багор
   40 / 857
вчера в 20:47
Удачи Локомотиву!
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