В. Игнатьев: «Я не согласен, что в команде кризис»

Защитник «Локомотива» рассуждает о последних неудачах команды.

Я не согласен, что в команде кризис. Да, мы не побеждали пять матчей, но стоит просто посмотреть на соперников – две игры с «Ювентусом», где мы выглядели достойно. Матч со «Спартаком», который после смены тренера на эмоциональном подъеме, а также наш прямой конкурент в борьбе за чемпионство – «Краснодар». Плюс «Уфа», которая дома вообще победила почти всех лидеров. «Локомотив» по-прежнему идет вверху таблицы. О каком кризисе можно говорить?