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В. Игнатьев: «Я не согласен, что в команде кризис»

вчера, 20:53

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассуждает о последних неудачах команды.

Я не согласен, что в команде кризис. Да, мы не побеждали пять матчей, но стоит просто посмотреть на соперников – две игры с «Ювентусом», где мы выглядели достойно. Матч со «Спартаком», который после смены тренера на эмоциональном подъеме, а также наш прямой конкурент в борьбе за чемпионство – «Краснодар». Плюс «Уфа», которая дома вообще победила почти всех лидеров. «Локомотив» по-прежнему идет вверху таблицы. О каком кризисе можно говорить?

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Все комментарии
neomessi
neomessi
   211 / 857
вчера в 23:04
Ты чувак иногда назад смотри, мало ли там окажется какой нибудь Роналду......
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   47 / 857
вчера в 21:54
    beefs
    beefs
       212 / 857
    вчера в 21:19
    Посмотрим завтра...
    STVA 1
    STVA 1
       108 / 857
    вчера в 21:12
    Время покажет , а вернее матч с Байером! Паровозам удачи!!!
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 857
    вчера в 21:04
    Палыча намекает сменить для эмоционального подЪёма, смерд!
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