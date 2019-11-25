ГлавнаяНовости

Шатов: «Каждый гол по-своему красив и ценен»

вчера, 18:50

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассуждает о своих голах в различных турнирах.

Гол в Лиге чемпионов — это особые эмоции? Наверное, нет. Любой гол доставляет тебе удовольствие. Не думаю, что их стоит делить на те, что забиты в чемпионате России, Кубке, Лиге чемпионов, Лиге Европы… Каждый гол по-своему красив и ценен. Иногда футболист посвящает его какому-то важному событию — рождению ребенка, например, и такой гол становится памятным на всю жизнь. Забит он может быть при этом в какой-нибудь 1/256 финала Кубка. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ловчев: «Чалов не соответствует уровню „Челси“»
Вчера, 23:52 Комментарии11
Ловчев: «Не вижу Миранчука в „Ювентусе“. Там даже Дибала сидит в запасе»
Вчера, 23:28 Комментарии13
Магнуссон: «Очень рад, что мы поднялись на третью строчку»
Вчера, 22:45 Комментарии4
Широков - об оскорблениях Дзюбы: «В первый раз, что ли?»
Вчера, 21:28 Комментарии44
В. Игнатьев: «Я не согласен, что в команде кризис»
Вчера, 20:53 Комментарии5
В. Игнатьев: «Мы сейчас в таком положении, что каждый матч важен»
Вчера, 20:34 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 857
вчера в 19:55
Травмы замучили Шатова. Вот забьешь гол и выиграет Зенит, я неделю не буду гонять спартачей. Гыгыгы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100