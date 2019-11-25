Шатов: «Каждый гол по-своему красив и ценен»

Полузащитник «Зенита» рассуждает о своих голах в различных турнирах.

Гол в Лиге чемпионов — это особые эмоции? Наверное, нет. Любой гол доставляет тебе удовольствие. Не думаю, что их стоит делить на те, что забиты в чемпионате России, Кубке, Лиге чемпионов, Лиге Европы… Каждый гол по-своему красив и ценен. Иногда футболист посвящает его какому-то важному событию — рождению ребенка, например, и такой гол становится памятным на всю жизнь. Забит он может быть при этом в какой-нибудь 1/256 финала Кубка.