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Широков - об оскорблениях Дзюбы: «В первый раз, что ли?»

вчера, 21:28
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал оскорбления фанатов в адрес форварда национальной команды Артёма Дзюбы.

Я не знаю, откуда в этой истории растут ноги. Дзюбу оскорбляли на игре сборной? А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулись. На матче сборных оскорбляли Жиркова вообще просто так, а тут вдруг заметили, что оскорбили Дзюбу. Но я не знаю, почему его оскорбляют сейчас, а гадать на кофейной гуще не готов. Официальных заявлений от сторон не было.

Кричали раньше многим, но никого не защищали. С одной стороны, то, что Дзюбу сейчас стали защищать, — это хорошо. Но тогда нужно быть последовательными. Сначала даёте возможность оскорблять, а теперь начинаете закручивать гайки. Поводы защищать были и до этого. А раз было плевать, то получайте то, что есть.

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Назар Крутелев
Назар Крутелев
сегодня в 01:21
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://спам/poyas
ballak144
ballak144
   472 / 857
сегодня в 01:20
Ему в Питере свои же пели про банана маму?))
Заполярный
Заполярный ответил EAGinLE
   131 / 857
сегодня в 01:20
Дзюбе респект . А кто лучше ?
У МОЛЛО СПРОСИ.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   460 / 857
сегодня в 01:12
Привыкать что ли
karnager
karnager
   310 / 857
сегодня в 00:43
Да все уже давно знают - Дзюба насмотрелся инфобизнесмкнов и маркетологов, оплатил услуги псевдо-фанатов, попросил поорать на него, а потом сам раздул новость!
spartach n1
spartach n1
   1 / 857
сегодня в 00:24
А дзюбарас вообще может дома сидеть !))
Eirek
Eirek ответил ПерекатиПоле
   790 / 857
сегодня в 00:16
Кстати да, спасибо Роману что вспомнил. спартачи во времена богатого Анжи гнобили Жиркова. За что? Тоже их проект кинул?
Так и вы его гнобили не меньше.
И еще больше, когда к вам перешел.
Или лицемерие в "культурной" столице теперь обычное явление?
Или сами на матчи не ходили, чтобы в курсе быть, что происходило в то время?)
Nikola45
Nikola45
   58 / 857
вчера в 23:53
Воспитание Тарасовское! )) Мат да семечки )) Прсле болельщиков Спартака грузовик шелухи от семечек вывозят ))
Сантус
Сантус
   38 / 857
вчера в 23:51
В футболе это было всегда.Болелы провоцируют игроков(вывести из равновесия,заставить нервничать),игроки друг друга(по той же причине),да и как бы *расизм* из той же оперы.Чем больше этому внимания,тем большее количество индивидов будет это делать.Приведу пример:забеги на поле во время матча-перестали показывать,в разы меньше стало.А смысл?Никто не увидит...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   29 / 857
вчера в 23:46
Кстати да, спасибо Роману что вспомнил. спартачи во времена богатого Анжи гнобили Жиркова.
За что? Тоже их проект кинул?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил EAGinLE
   14 / 857
вчера в 23:44
Тедеско
25процентный клоун
25процентный клоун
   14 / 857
вчера в 23:43
Респект, за Шаву вступился, ну и за себя))
makkie
makkie
   8 / 857
вчера в 23:42
Тут все просто - Зенит подключил админресурс и надавил на РФС. А те, в свою очередь, вынуждены подчиняться. Хотя выглядит все это очень смешно и непоследовательно. Прав Широков на все 100%
kastites
kastites
   263 / 857
вчера в 23:40
Широков и сам ... Рыбина ещё та.....
Zeychba
Zeychba ответил Т34
   353 / 857
вчера в 23:39
Роман говорит, что не знает откуда ноги растут. Да из Дзюбы они и растут. Почему никого из сборной не оскорбляли, а только Дзюбу. Да потому, что он везде засветился, зазвездился, наговорил кучу всего, а на деле пустое место. С Бельгией отстоял, был бесполезным бревном в команде. А потом наговорил, что голов напихает, к рекорду приблизится в Сан-Марино. Кто его за язык тянул. Ну в соответствии с тем, как он проявил себя в матче, ему и напихали. И я уверен, что пихали ему не только спартаковцы, а все, кто был на матче. Потому что смотреть на его деревянность не было никаких сил. А в Екатеринбурге, это уже пошли отголоски того, что начали вступаться за Дзюбу, что сделали из него великомученика. А теперь это прекратить будет не так-то просто.
Что за бред. Ноги растут оттуда, что Спартачи считают Дзюбу иудой и только и абсолютно все это знают.
nikoladolgov
nikoladolgov
   170 / 857
вчера в 23:39
Широков знает что говорит ...
Его самого гнали еще дальше что в Зените , что в Спартаке или ЦСКА.
time out
time out ответил Питер Ман
   50 / 857
вчера в 23:33
Пришло время ставить на место ботов, оскорбляющих Льва Дзюбу
Сначала надо поставить на место обнаглевших бомжей, вместе с голубой Джабой, а то давно распоясались.
рже
рже
   409 / 857
вчера в 23:21
Интересно кто бы это мог быть???-🐷🐷🐷🐷🐷
EAGinLE
EAGinLE
   104 / 857
вчера в 23:15
Дзюбе респект .
А кто лучше ?
Некакойшенко
Некакойшенко
   203 / 857
вчера в 23:11
Радуют меня глоры газовой трубы своей делёжкой шкуры не убитого медведя.
Вот теперь капитанишка разозлится и в следующей игре ..... и
И что тогда ? Умрёт через пол часа движения по полю ? Он даже в матчах за сборную больше не бегает.И Спартак Тедеско это не Спартак "пиджака".Сюрпризов не ожидаете ?
Морозовский
Морозовский ответил Олег Гутченко 2
   9 / 857
вчера в 23:07
Страшно представить ,что Артем сделает со Спартаком в следующие выходные. Спартачи ховайтесь!
Страшно представить, какой штраф придётся заплатить Федуну в следующие выходные за характеристику Дзюбе от спартачей!
Заполярный
Заполярный ответил Олег Гутченко 2
   131 / 857
вчера в 22:56
Дзюба - лучший! Спартачи просто беснуются оттого ,что стал чемпионом в прошлом сезоне и станет в этом. Вот и пакостят по мелкому. Нехорошо спартачи постыдитесь!
ЕЩЕ НАДО СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ. МОЖЕТЕ БЕЗ ТРЕНЕРА ОСТАТЬСЯ, СИМАК В АФРИКУ ПОЕХАЛ ЗА АЛЬБИНОСАМИ
Заполярный
Заполярный ответил Олег Гутченко 2
   131 / 857
вчера в 22:54
Страшно представить ,что Артем сделает со Спартаком в следующие выходные. Спартачи ховайтесь!
ЧТО СДЕЛАЕТ. ОБИДЕТЬСЯ И ЗАПЛАЧЕТ
Заполярный
Заполярный ответил Питер Ман
   131 / 857
вчера в 22:52
Пришло время ставить на место ботов, оскорбляющих Льва Дзюбу
ГОЛУБОГО ЛЬВА НАДО ПИСАТЬ.
серый1925
серый1925
   591 / 857
вчера в 22:45
в основном он прав
ALEX26659
ALEX26659 ответил Питер Ман
   266 / 857
вчера в 22:41
Пришло время ставить на место ботов, оскорбляющих Льва Дзюбу
...голубого льва
Морозовский
Морозовский
   9 / 857
вчера в 22:37
Ботов лазурных Рома красиво одним жестом построил и по местам расставил!
drug01
drug01
   187 / 857
вчера в 22:33
Значит надо играть лучше!!!!
Big krendel
Big krendel
   30 / 857
вчера в 22:32
Только раззадорили Дзюбу на игру со злостью.
Питер Ман
Питер Ман
   54 / 857
вчера в 22:29
Пришло время ставить на место ботов, оскорбляющих Льва Дзюбу
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