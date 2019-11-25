Широков - об оскорблениях Дзюбы: «В первый раз, что ли?»

Бывший полузащитник «Зенита» прокомментировал оскорбления фанатов в адрес форварда национальной команды Артёма Дзюбы.

Я не знаю, откуда в этой истории растут ноги. Дзюбу оскорбляли на игре сборной? А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулись. На матче сборных оскорбляли Жиркова вообще просто так, а тут вдруг заметили, что оскорбили Дзюбу. Но я не знаю, почему его оскорбляют сейчас, а гадать на кофейной гуще не готов. Официальных заявлений от сторон не было.

Кричали раньше многим, но никого не защищали. С одной стороны, то, что Дзюбу сейчас стали защищать, — это хорошо. Но тогда нужно быть последовательными. Сначала даёте возможность оскорблять, а теперь начинаете закручивать гайки. Поводы защищать были и до этого. А раз было плевать, то получайте то, что есть.