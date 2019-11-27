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Матвеев: «Это слухи, что команду зимой покинут некоторые игроки»

сегодня, 14:18

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал слухи, что зимой команду могут покинуть некоторые игроки.

Баланс команды заключается в игроках. У нас восстановились после травм многие футболисты, теперь мы можем ротировать состав. Теперь у нас развязаны руки, мы можем планировать разные тактические схемы, и это, конечно, огромный плюс для нас. Если вернуться к матчу с «Арсеналом», нас порадовало качество нашей игры. Нельзя сказать, что мы довольны на сто процентов, но мы видим некий шаг вперёд. Всё это даёт нам хорошие надежды на будущее.

То, что журналисты говорят об игроках, которые якобы точно покинут клуб, — это неофициальная информация. У нас был разговор с командой по этому поводу. Сейчас все тренируются и готовятся к матчам. Все решения будут приниматься в конце сезона, это просто очередная утка.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   332 / 866
сегодня в 15:49
Нормальная практика когда кто-то уходит.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   270 / 866
сегодня в 15:29
Звучит как-то неубедительно.
Groove000
Groove000 ответил Roman Borovikov
   78 / 866
сегодня в 15:26
Если уйдёт Берг, то никто не расстроится:)
А там больше разговор про Рамиреса шел, будто он в Шальке зимой перейдет
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   43 / 866
сегодня в 15:22
Если уйдёт Берг, то никто не расстроится:)
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 15:12
Перед зимними каникулами лазарет опустел.
Sargent
Sargent
   363 / 866
сегодня в 14:39
Что-то неладное творится.
VIPded
VIPded
   87 / 866
сегодня в 14:23
Дыма без огня не бывает...
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