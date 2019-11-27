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«Факел» оштрафован на 320 тыс. рублей за нападение фанатов на футболистов

сегодня, 14:42

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении «Факела» после матча 25-го тура ФНЛ с «Нижним Новгородом» (0:2).

Мы посмотрели две видеозаписи с разных ракурсов. На поле выбежали пять болельщиков «Факела». На одного из них был составлен административный протокол. Четверо выбежавших были отпущены. Но, по нашей информации, этот вопрос не оставлен, МВД занимается этим делом.

Футболисты не оказывали давления на болельщиков. Можно сказать, что эти футболисты предотвращали физическое воздействие.

Наказание «Факелу» — за необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находившихся там, и массовое появление лиц на стадионе — 125 тысяч рублей.

За неправомерное действие зрителей «Факел» оштрафован на 200 тыс. рублей. Один матч без зрителей условно. Испытательный срок до окончания сезона. В случае очередного подобного нарушения к клубу будут предприняты более строгие санкции.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   99 / 866
сегодня в 15:30
Хулиганы .
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 15:09
Лишь бы бабло накосить.
Виссарионович
Виссарионович ответил 25процентный клоун
   65 / 866
сегодня в 14:58
Или 320 на 5 болельщиков поделили, да и все.
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 866
сегодня в 14:46
Позорище, нет бы двли денег клубу на борьбу с быдлом
A.Gordeev
A.Gordeev
   184 / 866
сегодня в 14:45
Очевидно, Факел очень богат, раз так плохо играют.
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