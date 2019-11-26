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«Наполи» оштрафовал Инсинье на очень крупную сумму

сегодня, 14:01

Gazzetta dello Sport сообщает, что «Наполи» оштрафовал капитана команды Лоренцо Инсинье на 350 тысяч евро.

Напомним, что недавно у президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса и игроков команды произошел конфликт. В начале ноября президент обязал игроков неделю находиться на базе в связи с неудовлетворительными результатами, однако футболисты проигнорировали это указание. Стало известно, что лидером бунта был признан именно Инсинье.

Футболист не попал в заявку на завтрашний выездной матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

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Все комментарии
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 20:00
То, что гном токсичен, далеко не новость. Жаль в контракте не прописаны подсрачники мелким пи..дюкам.
По ходу Делау - единственный президент со стальными кохонес. Старая школа. Респект.
773sergeytank
773sergeytank ответил заDOOMчивый
   124 / 862
сегодня в 18:52
Вроде в последнем туре все клубы выходили с якобы засосами и они не пропагандируют радужность в отличии от некоторых в одном чемпионате.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   86 / 862
сегодня в 18:51
самое смешное,что игроки могут свободно отправить Наполи в Серию Б, они то не бедные,могут и на штрафах поиграть.Калиду будет чаще забивать,даже Роналду перегонит))) Ну,что этот маразматик им сделает? Потом стоимость клуба будет равна нулю,доиграется пенсионер.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Так Себе Аналитик
   86 / 862
сегодня в 18:46
Большинство игроков "Наполи" сильно переоценены с их же собственной точки зрения в том числе. Этот Инсинье забыл на поле выйти в ЛЕ в матче с "Арсеналом", а гонору выше крыши.
да ничё они не переоцененны.... разве за них,кто-то приблизительно давал,сколько запрашивал их Старичок? Кулибали под 200 где то оценивал))) его Арсенал проходил и не замечал... его максималка это 100 и то когда он на пике,а не после того,как в свои отличился. Леви и ваш макаронник - одного поля ягоды,ждём от Даньки аналогичных методов. Того же Инсинье,вроде бы Клопп хотел,так на него такой ценник дед взвинтил,что у арийца очки на темечко налезли.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
   86 / 862
сегодня в 18:43
этого карлика продавать пора
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил 773sergeytank
       86 / 862
    сегодня в 18:42
    Так они вроде не в одной группе играют с индейками.. А Юве устроит нулевая ничья или 1:1 чтобы гарантировать себе первое место, да и Кристинка будет играть, а матрас регулярный клиент его.
    Кристинка любит кувыркаться НА матрасе,а не ПОД. да и ещё медовый месяц. мне вот интересно,а игроки Ювы,выйдут с засосами,как в матче с Аталантой?
    773sergeytank
    773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
       124 / 862
    сегодня в 16:52
    Так они вроде не в одной группе играют с индейками.. А Юве устроит нулевая ничья или 1:1 чтобы гарантировать себе первое место, да и Кристинка будет играть, а матрас регулярный клиент его.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил 773sergeytank
       41 / 862
    сегодня в 16:45
    Ржач будет сегодня если Атлетико вынесит кабинетных.
    sir_Alex
    sir_Alex
       42 / 862
    сегодня в 16:22
    С Аурелио не забалуешь! 😉😃😂
    773sergeytank
    773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
       124 / 862
    сегодня в 16:13
    Вот будет ржач, если индюшата влетят дохлому Наполи.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил 773sergeytank
       41 / 862
    сегодня в 16:05
    Да без разницы,да же сним отправляли наполи покорять лигу европы,и забирали ушастого на Энфилд.мне как то.
    773sergeytank
    773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
       124 / 862
    сегодня в 15:52
    Радоваться отсутствию одного из ключевых игроков соперника это проявление слабости.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       41 / 862
    сегодня в 15:01
    Такой наполи нам нравиться,вынесим завтра вверх ногами.
    averoniy
    averoniy
       296 / 862
    сегодня в 14:55
    Гнать такого пора вон.
    cska plus
    cska plus
       18 / 862
    сегодня в 14:26
    Бунтует Лоренцо.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       19 / 862
    сегодня в 14:19
    Большинство игроков "Наполи" сильно переоценены с их же собственной точки зрения в том числе. Этот Инсинье забыл на поле выйти в ЛЕ в матче с "Арсеналом", а гонору выше крыши.
    juvenale
    juvenale
       8 / 862
    сегодня в 14:16
    этого карлика продавать пора
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