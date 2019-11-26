«Наполи» оштрафовал Инсинье на очень крупную сумму

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Gazzetta dello Sport сообщает, что «Наполи» оштрафовал капитана команды на 350 тысяч евро.

Напомним, что недавно у президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса и игроков команды произошел конфликт. В начале ноября президент обязал игроков неделю находиться на базе в связи с неудовлетворительными результатами, однако футболисты проигнорировали это указание. Стало известно, что лидером бунта был признан именно Инсинье.

Футболист не попал в заявку на завтрашний выездной матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».