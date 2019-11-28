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М. Кержаков: «После счёта 2:0 в голове сидел матч „Реала“ с ПСЖ»

сегодня, 01:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— В голове сидел матч «Реала» с «ПСЖ», когда «Реал» тоже вёл 2:0 и буквально за две минуты пропустил два мяча. Концентрацию старались сохранить до последней секунды, до финального свистка.

— Самые напряжённые моменты персонально для вас?

— Начало второго тайма, когда был своеобразный навал, но мы, в принципе, ожидали этого. В эти 10-15 минут очень важно было не пропустить. Сдержали их и забили гол.

— То, что сели — тактическая задумка была, или подустали уже?

— Слушайте, у «Лиона» классные игроки, они тоже поднадавили, бросили все силы, нам пришлось сдерживать. Это футбол, такое бывает.

— Вы провели первый матч на ноль в Лиге чемпионов. Насколько это важно для вас?

— Главное — победа, но на ноль вдвойне приятно играть. Любой вратарь перед игрой думает о том, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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