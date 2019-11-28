Анчелотти: «Нелегко добыть ничью на „Энфилде“»

Главный тренер «Наполи» подвёл итоги выездного матча с «Ливерпулем» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Нелегко добыть здесь ничью. Нам было тяжело под их прессингом, и сначала мы слишком глубоко сели в оборону, но другого способа уйти живьём с «Энфилда» просто нет. Нам это удалось, и это главное.

Это был хороший вечер, мы набрали очко и остаёмся в гонке за выход в плей-офф и первое место в группе.

Я по-прежнему удивлён не этими выступлениями в Лиге чемпионов, а играми в Серии А, где мы не были настолько хорошо сконцентрированными и нацеленными на результат. Безусловно, это то, что нас ограничивает, и мы должны над этим работать. Показанная сегодня игра и добытый результат должны помочь нам преодолеть этот непростой период.

Я говорил с президентом, он был очень доволен всеми и поздравил нас всех с этим выступлением.