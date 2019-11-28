ГлавнаяНовости

Анчелотти: «Нелегко добыть ничью на „Энфилде“»

сегодня, 05:41
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подвёл итоги выездного матча с «Ливерпулем» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Нелегко добыть здесь ничью. Нам было тяжело под их прессингом, и сначала мы слишком глубоко сели в оборону, но другого способа уйти живьём с «Энфилда» просто нет. Нам это удалось, и это главное.

Это был хороший вечер, мы набрали очко и остаёмся в гонке за выход в плей-офф и первое место в группе.

Я по-прежнему удивлён не этими выступлениями в Лиге чемпионов, а играми в Серии А, где мы не были настолько хорошо сконцентрированными и нацеленными на результат. Безусловно, это то, что нас ограничивает, и мы должны над этим работать. Показанная сегодня игра и добытый результат должны помочь нам преодолеть этот непростой период.

Я говорил с президентом, он был очень доволен всеми и поздравил нас всех с этим выступлением.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вальверде: «Мы вышли в плей-офф из самой сложной группы»
Сегодня, 06:40 Комментарии0
Клопп: «Ждём тяжёлой игры в Зальцбурге»
Сегодня, 05:59 Комментарии2
Лэмпард: «Мы должны быть довольны ничейным результатом»
Сегодня, 04:57 Комментарии0
Фавр: «Когда Месси с мячом, остановить его практически невозможно»
Сегодня, 04:43 Комментарии1
Руди Гарсия: «„Лион“ должен был играть лучше»
Сегодня, 02:49 Комментарии1
Паратичи – о Роналду: «У нас есть лучший игрок мира»
Вчера, 22:03 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   104 / 906
сегодня в 06:42
Довольно удачно съездили.
cska plus
cska plus
   16 / 906
сегодня в 06:27
Нежданка.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100