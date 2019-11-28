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Вальверде: «Мы вышли в плей-офф из самой сложной группы»

сегодня, 06:40
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нам пришлось нелегко. Но этот результат многое значит для нас. За исключением последних минут, команда провела отличный матч.

У нас самая сложная группа в турнире, и мы в очередной раз вышли в плей-офф за тур до конца.

Месси и Суарес идеально понимают друг друга, потому что они очень долго играют вместе. Лео и Гризманн со временем тоже будут лучше понимать друг друга.

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Все комментарии
milanetto10
milanetto10
   897 / 908
сегодня в 09:28
главное в полуфинале не облажаться
grafff
grafff
   488 / 908
сегодня в 09:04
И самая сильная команда Славия
ДСА
ДСА
   277 / 908
сегодня в 08:25
Обычная группа для команды уровня Барселоны.
Storm-Shadow
Storm-Shadow
сегодня в 08:21
Да заткнись ты уже физручина
EAGinLE
EAGinLE
   110 / 908
сегодня в 08:04
Молодцы .
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   45 / 908
сегодня в 06:47
Барселону с победой!
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