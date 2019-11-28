Вальверде: «Мы вышли в плей-офф из самой сложной группы»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нам пришлось нелегко. Но этот результат многое значит для нас. За исключением последних минут, команда провела отличный матч.

У нас самая сложная группа в турнире, и мы в очередной раз вышли в плей-офф за тур до конца.

Месси и Суарес идеально понимают друг друга, потому что они очень долго играют вместе. Лео и Гризманн со временем тоже будут лучше понимать друг друга.