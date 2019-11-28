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Клопп: «Ждём тяжёлой игры в Зальцбурге»

сегодня, 05:59
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги домашнего матча с «Наполи» (1:1) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Очевидно, что мы хотели решить дела в группе сегодня. Ещё до матча мы знали, что с «Наполи» будет тяжело. Их команда была настроена на настоящую борьбу. 

Нам нужно было увеличить давление на их ворота, и в последние 15 минут мы это сделали. Мы забили хороший гол и изменили игру. Сегодня у нас не всё прошло гладко, но как есть, так есть.

Многие из «Наполи», вероятно, думают, что они уже вышли в плей-офф, в то время как мы думаем, что нас ждёт тяжёлая игра с «Ред Буллом». 

В прошлом году мы должны были побеждать дома, и мы это сделали. Теперь мы должны сделать это в Зальцбурге. Но сейчас моя проблема – не «Зальцбург», а травма Фабиньо.

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Все комментарии
Багор
Багор
   41 / 906
сегодня в 06:41
Там легко точно не будет.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   714 / 906
сегодня в 06:39
Жаль, что Судья не позволил Наполи удержать победный счет
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