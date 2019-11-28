Клопп: «Ждём тяжёлой игры в Зальцбурге»

Наставник «Ливерпуля» подвёл итоги домашнего матча с «Наполи» (1:1) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Очевидно, что мы хотели решить дела в группе сегодня. Ещё до матча мы знали, что с «Наполи» будет тяжело. Их команда была настроена на настоящую борьбу.

Нам нужно было увеличить давление на их ворота, и в последние 15 минут мы это сделали. Мы забили хороший гол и изменили игру. Сегодня у нас не всё прошло гладко, но как есть, так есть.

Многие из «Наполи», вероятно, думают, что они уже вышли в плей-офф, в то время как мы думаем, что нас ждёт тяжёлая игра с «Ред Буллом».

В прошлом году мы должны были побеждать дома, и мы это сделали. Теперь мы должны сделать это в Зальцбурге. Но сейчас моя проблема – не «Зальцбург», а травма Фабиньо.