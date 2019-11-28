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Ганчаренко: «Отдавали очень много сил в каждой игре Лиги Европы»

вчера, 23:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)ЛудогорецМатч завершен

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал результат матча с «Лудогорцем» в пятом туре группового раунда Лиги Европы. 

Ты можешь на 99 процентов делать все хорошо. Но в футболе 99 процентов ничего не значат. Но если не хватает одного процента, ты ничего не добьешься.

Сегодняшний матч — как отражение всех наших предыдущих в Лиге Европы. Отдавали очень много сил в каждой игре, проводили много атак, прессинговали. Сегодня создали даже больше моментов, чем с «Ференцварошем», но на выходе — ноль.

В любом турнире сложно на что-то рассчитывать, если забиваешь два гола в пяти матчах. По количеству ударов и созданным моментов предпосылок у нас было очень много. Но не хватало последнего удара или паса. Очень много было подобных атак.

Пропустили — шок, выключились из игры минут на 10. И силы начали нас покидать. Хорошо, что нашли в себе характер изменить ситуацию и сыграть вничью. На поле появились Дзагоев, Ахметов — у нас есть варианты, чтобы усилить игру. И это повод для оптимизма. Когда такие сильные футболисты выходят со скамейки, для команды это плюс.

Грустно осознавать, что мы едем в Барселону на матч, который для нас ничего не значит.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   95 / 934
сегодня в 01:20
Весь сезон мучаются с завершением. Ганчаренко пора менять.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   542 / 934
сегодня в 01:12
Чудаки на букву М
mangoх12
mangoх12
   39 / 934
сегодня в 00:35
Муд-звон. Не можешь так свали. Любой уважающий себя тренер давно бы свалил. Но ты ведь бл. не тренер а обычный гомельский разводила.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   21 / 934
сегодня в 00:13
Это уже становится несколько смешно.
Гавроша
Гавроша
   38 / 934
сегодня в 00:12
Правильней будет сказать - каждый матч отдавали очень мало сил. Зато в чемпионате на 3 месте.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   52 / 934
сегодня в 00:08
Чего б....ь??? Последнее место в группе и много потраченных сил, хоть бы в следующем годы вы не попали в ЕК, такой ПОЗОР нужно переждать!
Гавриленко
Гавриленко
   3 / 934
сегодня в 00:06
С такой игрой цска получала силы, а не отдавала))))
STVA 1
STVA 1
   116 / 934
сегодня в 00:05
Не срослось)))
Багор
Багор
   32 / 934
сегодня в 00:02
И заняли последнее место в группе.
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