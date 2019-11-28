Ганчаренко: «Отдавали очень много сил в каждой игре Лиги Европы»

Наставник ЦСКА прокомментировал результат матча с «Лудогорцем» в пятом туре группового раунда Лиги Европы.

Ты можешь на 99 процентов делать все хорошо. Но в футболе 99 процентов ничего не значат. Но если не хватает одного процента, ты ничего не добьешься.

Сегодняшний матч — как отражение всех наших предыдущих в Лиге Европы. Отдавали очень много сил в каждой игре, проводили много атак, прессинговали. Сегодня создали даже больше моментов, чем с «Ференцварошем», но на выходе — ноль.

В любом турнире сложно на что-то рассчитывать, если забиваешь два гола в пяти матчах. По количеству ударов и созданным моментов предпосылок у нас было очень много. Но не хватало последнего удара или паса. Очень много было подобных атак.

Пропустили — шок, выключились из игры минут на 10. И силы начали нас покидать. Хорошо, что нашли в себе характер изменить ситуацию и сыграть вничью. На поле появились Дзагоев, Ахметов — у нас есть варианты, чтобы усилить игру. И это повод для оптимизма. Когда такие сильные футболисты выходят со скамейки, для команды это плюс.

Грустно осознавать, что мы едем в Барселону на матч, который для нас ничего не значит.