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Медведев: «Вчера был очень непростой матч для „Зенита“»

сегодня, 15:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0).

Вчера был очень непростой матч. «Лион» – очень сильная мобильная команда, которая умеет атаковать. Даже отсутствие Депая не сделало их слабее. Но «Зенит» выстроил правильную игру, на поле была команда, подстраховка. В первом тайме у нас было два стопроцентных голевых момента, которые, к сожалению, не были использованы. Но зато эти моменты показали, что «Зенит» будет искать счастье в атаке. Второй тайм был нервным, первые 20 минут, когда сели на свои ворота под давлением «Лиона», но стопроцентных голевых моментов у них не было. В основном французы использовали забросы, которые наши защитники снимали, да и Кержаков чётко и уверенно играл в пределах штрафной, не говорю уже о вратарской. Со временем во втором тайме у «Лиона» появилось больше свободных зон. После нескольких проведённых атак нам удалось забить второй гол.

Что касается расклада в нашей группе, то он сложный. Три команды сохраняют шансы на выход в плей-офф и, к сожалению, не всё зависит от «Зенита». Но, я думаю, что для «Лейпцига» занять первое место в группе не только вопрос престижа, но и хорошие шансы на жеребьёвку. Уверен, что они будут играть без поправок на своё досрочное участие в весенней части.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE ответил Jeck Denielse
   105 / 922
сегодня в 16:18
Зенит при победе может не попасть в плей-офф ЛЧ . А может и при поражении пойти дальше .
Он себе место в ЛЕ почти обеспечил . .
EAGinLE
EAGinLE
   105 / 922
сегодня в 16:12
Главное победа .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 922
сегодня в 15:50
Чтоб не рисовать табличные расклады вилами на воде...надо просто ехать в Лиссабон за победой....
И пусть немцы хоть 26:0 проиграют Лиону.....Зенит при победе будет в плей-офф.
Лиговский
Лиговский
   115 / 922
сегодня в 15:27
Зенит с победой и удачи в заключительном матче!
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