Медведев: «„Спартак“ для нас особый соперник»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предстоящий матч со «Спартаком» в 18-м туре РПЛ .

У нас следующий матч со «Спартаком», и этот матч всегда был как сражение, битва и футбольная война. Это тот матч, где на кону не только три очка, но ещё и престиж. Если проанализировать историю наших отношений, то «Спартак» для нас особый соперник. Мы, конечно, идём с опережением прошлогоднего графика, но нужно закреплять своё положение, потому что пять очков разницы – это не так много, всего лишь две игры.