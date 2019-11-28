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Медведев: «„Спартак“ для нас особый соперник»

сегодня, 15:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак01.12.2019 в 19:00 Не начался

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предстоящий матч со «Спартаком» в 18-м туре РПЛ.

У нас следующий матч со «Спартаком», и этот матч всегда был как сражение, битва и футбольная война. Это тот матч, где на кону не только три очка, но ещё и престиж. Если проанализировать историю наших отношений, то «Спартак» для нас особый соперник. Мы, конечно, идём с опережением прошлогоднего графика, но нужно закреплять своё положение, потому что пять очков разницы – это не так много, всего лишь две игры.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   130 / 922
сегодня в 16:19
Зенит будет играть на фоне усталости.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 922
сегодня в 15:43
Когда то Зениту престижно было обыгрывать сильную команду Спартак......
Сейчас это удел Уралов,Арсеналов,Тамбовов....
severnyj84
severnyj84
   133 / 922
сегодня в 15:42
Свиней за соперника не считают ни Урал, ни Оренбург, ни Арсенал, клубы из пердивных кандидатов.
cska plus
cska plus
   17 / 922
сегодня в 15:38
Никакой не особый надо взять и причесать.
Sargent
Sargent
   283 / 922
сегодня в 15:35
Пятерик свиней устроит.
Юррыч
Юррыч
   272 / 922
сегодня в 15:32
Был когда-то соперником, а теперь середняк, близкий к пердиву, которого обыгрывают все кому ни лень на его же поле.
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