Мостовой: «„Краснодар“ будет ближе к победе, чем к поражению»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового раунда Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем».

Конечно, шансы есть и немаленькие. Произошедшее в Швейцарии вряд ли кто-то сможет объяснить. Хотя в любом виде спорта такое бывает. Никто не забыл этот результат, это вдвойне должно мотивировать футболистов «Краснодара», поэтому они сегодня дадут бой. Я думаю, что «Краснодар» будет ближе к победе, чем к поражению. Тем более что по таблице, если сегодня выиграют, то появятся хорошие шансы на выход. Должен быть свой реванш, 5:0 вряд ли кто забудет.

Всегда трудно дать прогноз. Вчера, например, про «Зенит» мы говорили с «Лионом», во французской команде не играли два футболиста. Это оказалось ключевым моментом. Мне кажется, что «Краснодар» может выиграть 2:1.