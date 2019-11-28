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Мостовой: «„Краснодар“ будет ближе к победе, чем к поражению»

сегодня, 16:55
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб БазельБазель18:50 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового раунда Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем»

Конечно, шансы есть и немаленькие. Произошедшее в Швейцарии вряд ли кто-то сможет объяснить. Хотя в любом виде спорта такое бывает. Никто не забыл этот результат, это вдвойне должно мотивировать футболистов «Краснодара», поэтому они сегодня дадут бой. Я думаю, что «Краснодар» будет ближе к победе, чем к поражению. Тем более что по таблице, если сегодня выиграют, то появятся хорошие шансы на выход. Должен быть свой реванш, 5:0 вряд ли кто забудет.

Всегда трудно дать прогноз. Вчера, например, про «Зенит» мы говорили с «Лионом», во французской команде не играли два футболиста. Это оказалось ключевым моментом. Мне кажется, что «Краснодар» может выиграть 2:1.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   91 / 923
сегодня в 17:53
Для поддержания престижа российского футбола нужна победа и только победа.
Зейский
Зейский
   158 / 923
сегодня в 17:40
Мостовой самый бездарный эксперт, сразу видно из тарасовки.
VIPded
VIPded
   101 / 923
сегодня в 17:37
Победы быкам сегодня!!!
За адекватность
За адекватность
   66 / 923
сегодня в 17:34
Есть один прогноз. "ЦСКА" за честь нашего клубного футбола побиться должен. Ну а про "Краснодар" я писал.
cska plus
cska plus
   17 / 923
сегодня в 17:29
Умозаключения моста никому неинтересны даже зибороку а вот Краснодар сегодня победит.
Leha-ha50
Leha-ha50
   25 / 923
сегодня в 17:26
Ждемс!!!
Верим в быков!!!
Багор
Багор
   34 / 923
сегодня в 17:25
Краснодару удачи!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   43 / 923
сегодня в 17:24
Когда "кажется" молиться надо. Надо говорить"может", "наверно")).
Базель не подарок... Придется быкам напрячься, чтобы из ноздрей пар шел. Боевик, однако, соперник..)
drug01
drug01
   184 / 923
сегодня в 17:20
Желаем удачи!
EAGinLE
EAGinLE
   106 / 923
сегодня в 17:18
Игра покажет . В конце матча в Туле их оборона чуть ли не на отбой играла .
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   355 / 923
сегодня в 17:03
нельзя недооценивать Базель, однажды это случилось
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