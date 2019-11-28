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Орлов заявил, что Дриусси хочет покинуть «Зенит»

сегодня, 21:34

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси:

Дриусси вызывает огромные опасения. Аргентинец сбавил, может быть, снизил к себе требования. Расстроило его недавнее интервью. Такое ощущение, что просится, чтобы его отпустили. В США? Да, в MLS. Бекхэм создал команду и зовет к себе Дриусси и Краневиттера. Считаю, переезд в Америку со спортивной точки зрения — это шаг назад.

Дриусси не верит, что будет проходить в состав «Зенита», когда в строй вернутся Кокорин и Малком. Они же вместе тренируются. И Кокорин уже сейчас выглядит лучше Дриусси. Поэтому аргентинец и задумался: найдется ли ему место в атаке? Судите сами: Дзюба, Азмун, Кокорин и Малком. Ну куда ему? В любом случае, решать будет руководство клуба. Я просто констатирую факт — Дриусси сдал.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил cska plus
   314 / 925
сегодня в 21:58
Гена для бомжей как нобель-шнобель для хрющек.
не бомжи мы, епть. с кем стали, оттуда и погоняло.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   314 / 925
сегодня в 21:54
Это Финчер заявил, ему же виднее. ну и стыднее заодно)
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   471 / 925
сегодня в 21:54
Удачи Дриусси!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 925
сегодня в 21:52
Пока берут, надо продавать. Тем более накануне нового лимита...
cska plus
cska plus
   14 / 925
сегодня в 21:49
Гена для бомжей как нобель-шнобель для хрющек.
DanjaG
DanjaG
   86 / 925
сегодня в 21:45
Незаменимых нет, пусть едет в Штаты.
112910415
112910415
   76 / 925
сегодня в 21:44
что есть, что нет ...
Лакшери
Лакшери
   265 / 925
сегодня в 21:41
Да, он не прогрессирует, за норм деньги нужно отдавать, пока берут. Хотя ещё не ясно как Кокорин себя будет проявлять.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   314 / 925
сегодня в 21:40
Да ладно. Это был человек (или кто там он) под ником Fincher, Желаешь зло козлу - оно потом в лоб неплохо отлетает) P.S. Козел один, и это не он)
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   42 / 925
сегодня в 21:39
Он постоянно хочет куда-то уйти, а потом остается.
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