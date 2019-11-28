Орлов заявил, что Дриусси хочет покинуть «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» :

Дриусси вызывает огромные опасения. Аргентинец сбавил, может быть, снизил к себе требования. Расстроило его недавнее интервью. Такое ощущение, что просится, чтобы его отпустили. В США ? Да, в MLS . Бекхэм создал команду и зовет к себе Дриусси и Краневиттера. Считаю, переезд в Америку со спортивной точки зрения — это шаг назад.

Дриусси не верит, что будет проходить в состав «Зенита», когда в строй вернутся Кокорин и Малком. Они же вместе тренируются. И Кокорин уже сейчас выглядит лучше Дриусси. Поэтому аргентинец и задумался: найдется ли ему место в атаке? Судите сами: Дзюба, Азмун, Кокорин и Малком. Ну куда ему? В любом случае, решать будет руководство клуба. Я просто констатирую факт — Дриусси сдал.