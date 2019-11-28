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Барриос – о встрече со «Спартаком»: «Нас ждет сложный матч»

сегодня, 19:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак01.12.2019 в 19:00 Не начался

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мыслями о предстоящем матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

Класико – это класико. Каждая команда выйдет на поле с единственным желанием – победить, и не важно, кто какую позицию занимает в таблице. Знаю, что нас ждет сложный матч, но хочется порадовать родные трибуны, взять три очка и сохранить хороший отрыв в чемпионате.

Отметим, что ранее о предстоящем матче «Зенит» – «Спартак» высказался известный болельщик петербуржцев Михаил Боярский.

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Все комментарии
112910415
112910415
   79 / 921
сегодня в 20:10
довольно очевидно, что Спартаку очки сейчас нужнее
Спартак, вероятно, и победит
но не крупно, нет
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 921
сегодня в 20:06
Матч за три очка, не более. Но бомжам они нужнее))))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Bordend
   533 / 921
сегодня в 19:51
Зениту только победы, хотя бы как в Москве.
больнее будет.
Jake Sully
Jake Sully
   215 / 921
сегодня в 19:50
Спартак готовь авоську!
Jake Sully
Jake Sully
   215 / 921
сегодня в 19:50
обычно тарасовскому аутсайдеру накидываем пятерочку, но сейчас команда подустала маленько, так что ограничимся трёшкой!
Bordend
Bordend
   332 / 921
сегодня в 19:49
Зениту только победы, хотя бы как в Москве.
Big krendel
Big krendel
   34 / 921
сегодня в 19:47
Сейчас Зенит сильнее Спартака. Всё будет зависеть от Зенита.
DanjaG
DanjaG ответил VIPded
   89 / 921
сегодня в 19:44
Класико... Не сильно ли громкое название?)))
В Южной Америке многие матчи так называют между сильными соперниками, хотя спартак сильным назвать язык не поворачивается.
Юррыч
Юррыч
   243 / 921
сегодня в 19:42
Сложным он будет для свиней, они Урал одолеть не в состоянии.
VIPded
VIPded
   101 / 921
сегодня в 19:42
Класико... Не сильно ли громкое название?)))
serh62
serh62
   265 / 921
сегодня в 19:42
нужно что бы зенит выиграл у спартака и опустил его еще ниже, ну а ЦСКА весной догонит зенит. и обгонит)))
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   43 / 921
сегодня в 19:37
Удачи Зениту!
Багор
Багор
   32 / 921
сегодня в 19:35
Одна проблема - судья тарасовский будет тянуть пердивный спартак.
cska plus
cska plus
   15 / 921
сегодня в 19:26
Матч с аутсайдером не должен быть сложным.
Морозовский
Морозовский
   11 / 921
сегодня в 19:25
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       142 / 921
    сегодня в 19:21
    Против лучшего игрока спартака - федуновского судьи играть всегда не просто
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