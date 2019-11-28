Барриос – о встрече со «Спартаком»: «Нас ждет сложный матч»

Полузащитник «Зенита» поделился мыслями о предстоящем матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

Класико – это класико. Каждая команда выйдет на поле с единственным желанием – победить, и не важно, кто какую позицию занимает в таблице. Знаю, что нас ждет сложный матч, но хочется порадовать родные трибуны, взять три очка и сохранить хороший отрыв в чемпионате.