Бийол: «Проклятье? Не уверен, что можно так говорить»

Хавбек ЦСКА поделился впечатлениями после матча с «Лудогорцем» в Лиге Европы.

Нам снова не удалось забить сразу. Если бы мы забили в первом тайме, все было бы возможно. Обидно. Надо сфокусироваться на чемпионате, чтобы подняться там в таблице.

Мы все хотим выиграть последний матч в Барселоне и уйти с хорошим результатом и настроением на паузу в чемпионате.

Проклятье? Не уверен, что можно говорить так. Мы не забили, это все. Остальное неважно. Нужно идти дальше.

Был ли офсайд? Я со своей позиции не видел. Мяч несколько раз попадал в Федю. Так бывает, это помешало, но с этим ничего не сделать.