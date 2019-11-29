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Бийол: «Проклятье? Не уверен, что можно так говорить»

сегодня, 00:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)ЛудогорецМатч завершен

Хавбек ЦСКА Яка Бийол поделился впечатлениями после матча с «Лудогорцем» в Лиге Европы.

Нам снова не удалось забить сразу. Если бы мы забили в первом тайме, все было бы возможно. Обидно. Надо сфокусироваться на чемпионате, чтобы подняться там в таблице.
Мы все хотим выиграть последний матч в Барселоне и уйти с хорошим результатом и настроением на паузу в чемпионате.

Проклятье? Не уверен, что можно говорить так. Мы не забили, это все. Остальное неважно. Нужно идти дальше.

Был ли офсайд? Я со своей позиции не видел. Мяч несколько раз попадал в Федю. Так бывает, это помешало, но с этим ничего не сделать.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   354 / 934
сегодня в 00:46
Мяч несколько раз попадал в Федю...
Гавриленко
Гавриленко
   3 / 934
сегодня в 00:33
цска - проклятье российского футбола, да и футбола вообще.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   43 / 934
сегодня в 00:15
Проигравшим свиньям в Европе делать нечего.
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