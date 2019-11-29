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Бистрович: «Все матчи в Европе для нас - огромный опыт»

сегодня, 00:07
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями после матча с «Лудогорцем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. 

Мы заслужили большее количество очков в этой Лиге Европы. Мы в каждой игре имели много моментов, но столько моментов не забили.. и сегодня такая же самая ситуация. Опять не реализовали. Нам надо поработать над концентрацией и реализацией, и все будет хорошо. Как ее улучшить? Будем анализировать на тренировках, тренер подскажет.

Верили в чудо до матча? Да, внутри нас была вера в себя и в чудо, что сможем забить четыре мяча. И если бы в первые пятнадцать минут, то все было бы возможно.

Какое чувство испытываю сейчас? Мы все молодые футболисты, все матчи в Европе для нас — огромный опыт. Но сейчас уже все мысли о тульском «Арсенале».

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Leha-ha50
Leha-ha50
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сегодня в 00:30
Кристиян в последних матчах понравился! Парень явно прибавил, и в защите помогает и в центре смотрится хорошо. Что не скажешь о паре наших нападающих.
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