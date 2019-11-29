Бистрович: «Все матчи в Европе для нас - огромный опыт»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями после матча с «Лудогорцем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Мы заслужили большее количество очков в этой Лиге Европы. Мы в каждой игре имели много моментов, но столько моментов не забили.. и сегодня такая же самая ситуация. Опять не реализовали. Нам надо поработать над концентрацией и реализацией, и все будет хорошо. Как ее улучшить? Будем анализировать на тренировках, тренер подскажет.

Верили в чудо до матча? Да, внутри нас была вера в себя и в чудо, что сможем забить четыре мяча. И если бы в первые пятнадцать минут, то все было бы возможно.

Какое чувство испытываю сейчас? Мы все молодые футболисты, все матчи в Европе для нас — огромный опыт. Но сейчас уже все мысли о тульском «Арсенале».