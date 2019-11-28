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«Порту» на выезде обыграл «Янг Бойз»

сегодня, 22:52
Янг БойзЛоготип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)1 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

«Порту» обыграл «Янг Бойз» в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

«Порту» находится на 2 месте (7 очков), а «Янг Бойз» расположился на 3 позиции (7 пунктов).

Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф

«Янг Бойз» - «Порту» 1:2 (1:0)
Голы: Фасснахт 6 - Абубакар 76, Абубакар 79

«Янг Бойз»: фон Балмос, Янко (Оаро 81), Соренсен, Цезигер, Гарсия, Фасснахт, Лустенбергер (Лотомба 70), Аэбишер, Нгамалеу, Ассале (Мартинс Перейра 57), Нсаме
Главный тренер: Сеоане Жерардо.

«Порту»: Маркесин, Мбемба (Манафа Янко 46), Пепе, Маркано , Теллес, Отавиньо, Ндиайе (Диас Маруланда 74), Данилу, Хесус Корона (Монтейро Пинто Лейте 84), Марега, Абубакар
Главный тренер: Консейсау Сержиу.

Предупреждения: Нгамалеу 1, Мбемба 8, Манафа Янко 57, Абубакар 79, Теллес 88

В другом матче игрового дня «Краснодар» обыграл «Базель».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 931
сегодня в 23:11
Плохо.
A.Gordeev
A.Gordeev
   107 / 931
сегодня в 23:03
Лихо получилось.
Cremen
Cremen
   83 / 931
сегодня в 22:54
Порту с победой!
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