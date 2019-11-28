«Порту» на выезде обыграл «Янг Бойз»

«Порту» обыграл «Янг Бойз» в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы.
«Порту» находится на 2 месте (7 очков), а «Янг Бойз» расположился на 3 позиции (7 пунктов).
Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф
«Янг Бойз» - «Порту» 1:2 (1:0)
Голы: Фасснахт 6 - Абубакар 76, Абубакар 79
«Янг Бойз»: фон Балмос, Янко (Оаро 81), Соренсен, Цезигер, Гарсия, Фасснахт, Лустенбергер (Лотомба 70), Аэбишер, Нгамалеу, Ассале (Мартинс Перейра 57), Нсаме
Главный тренер: Сеоане Жерардо.
«Порту»: Маркесин, Мбемба (Манафа Янко 46), Пепе, Маркано , Теллес, Отавиньо, Ндиайе (Диас Маруланда 74), Данилу, Хесус Корона (Монтейро Пинто Лейте 84), Марега, Абубакар
Главный тренер: Консейсау Сержиу.
Предупреждения: Нгамалеу 1, Мбемба 8, Манафа Янко 57, Абубакар 79, Теллес 88
В другом матче игрового дня «Краснодар» обыграл «Базель».