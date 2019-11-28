«Вольфсбург» обыграл «Александрию» в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы.
«Вольфсбург» находится на 2 месте (8 очков), а «Александрия» расположилась на 4 позиции (3 пункта).
Львов, стадион Арена-Львов
«Александрия» - «Вольфсбург» 0:1 (0:1)
Гол: Вегхорст 45+1 (пенальти)
«Александрия»: Панькив, Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко, Банада, Запорожан, Гречишкин, Лучкевич (Задерака 86), Ковалец (Безбородько 39), Шастал (Третьяков 55)
Главный тренер: Шаран Владимир.
«Вольфсбург»: Кастелс, Тиссеран, Брума, Брукс, Виллиам (Мбабу 90+1), Гилавоги, Арнольд, Русийон, Сантос Са (Штеффен 61), Мехмеди (Клаус 79), Вегхорст
Главный тренер: Глазнер Оливер.
Предупреждения: Брума 19, Пашаев 45, Русийон 69, Безбородько 71, Виллиам 88
В другом матче игрового дня «Краснодар» обыграл «Базель».