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«Вольфсбург» обыграл «Александрию»

сегодня, 22:48
АлександрияЛоготип футбольный клуб Александрия0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

«Вольфсбург» обыграл «Александрию» в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

«Вольфсбург» находится на 2 месте (8 очков), а «Александрия» расположилась на 4 позиции (3 пункта).

Львов, стадион Арена-Львов

«Александрия» - «Вольфсбург» 0:1 (0:1)
Гол: Вегхорст 45+1 (пенальти)

«Александрия»: Панькив, Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко, Банада, Запорожан, Гречишкин, Лучкевич (Задерака 86), Ковалец (Безбородько 39), Шастал (Третьяков 55)
Главный тренер: Шаран Владимир.

«Вольфсбург»: Кастелс, Тиссеран, Брума, Брукс, Виллиам (Мбабу 90+1), Гилавоги, Арнольд, Русийон, Сантос Са (Штеффен 61), Мехмеди (Клаус 79), Вегхорст
Главный тренер: Глазнер Оливер.

Предупреждения: Брума 19, Пашаев 45, Русийон 69, Безбородько 71, Виллиам 88

В другом матче игрового дня «Краснодар» обыграл «Базель».

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Все комментарии
beefs
beefs
   167 / 931
сегодня в 23:46
Волки жгут...
Bordend
Bordend
   253 / 931
сегодня в 22:59
Вольфсбург порадовал.
dimagas2
dimagas2
   128 / 931
сегодня в 22:52
Не стыдно за наших колхозников,возили немчуру знатно,но игроки все таки на столько ниже классом что на одном желании не победить.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   45 / 931
сегодня в 22:50
Вольфсбург с победой!
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