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«Боруссия М» оказалась сильнее «Вольфсберга»

сегодня, 22:47
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг0 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

«Боруссия М» обыграла «Вольфсберг» в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

«Боруссия М» находится на 1 месте (8 очков), а «Вольфсберг» расположился на 4 позиции (4 пункта).

Грац, стадион Меркур Арена

«Вольфсберг» - «Боруссия» 0:1 (0:0)
Гол: Штиндль 60

«Вольфсберг»: Кофлер, Новак, Золльбауэр, Голльнер, Шмитц, Шмид (Верницниг 75), Ляйтгеб, Ритцмайер, Лиендл, Вейсманн, Ньянгбо (Шмербек 85)
Главный тренер: Штрубер Герхард.

«Боруссия»: Зоммер, Денис Закариа, Штробль, Бенсебаини, Лайнер, Бенес, Хофманн, Вендт, Штиндль (Эмболо 73), Тюрам (Раффаэл 89), Плеа (Херрманн 77)
Главный тренер: Розе Марко.

Предупреждение: Голльнер 62

В другом матче игрового дня «Краснодар» обыграл «Базель».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   73 / 931
сегодня в 22:54
В чемпеонате дерут ВольфсбУрг а в ЛЕ ВольфсбЕрг!)
С победой немчуру!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   43 / 931
сегодня в 22:52
Боруссию с победой!
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