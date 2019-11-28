«Боруссия М» оказалась сильнее «Вольфсберга»

«Боруссия М» обыграла «Вольфсберг» в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы.
«Боруссия М» находится на 1 месте (8 очков), а «Вольфсберг» расположился на 4 позиции (4 пункта).
Грац, стадион Меркур Арена
«Вольфсберг» - «Боруссия» 0:1 (0:0)
Гол: Штиндль 60
«Вольфсберг»: Кофлер, Новак, Золльбауэр, Голльнер, Шмитц, Шмид (Верницниг 75), Ляйтгеб, Ритцмайер, Лиендл, Вейсманн, Ньянгбо (Шмербек 85)
Главный тренер: Штрубер Герхард.
«Боруссия»: Зоммер, Денис Закариа, Штробль, Бенсебаини, Лайнер, Бенес, Хофманн, Вендт, Штиндль (Эмболо 73), Тюрам (Раффаэл 89), Плеа (Херрманн 77)
Главный тренер: Розе Марко.
Предупреждение: Голльнер 62
В другом матче игрового дня «Краснодар» обыграл «Базель».
С победой немчуру!
С победой немчуру!