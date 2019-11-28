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«Брага» и «Вулверхэмптон» забили шесть голов на двоих

сегодня, 22:51
БрагаЛоготип футбольный клуб Брага3 : 3Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Брага» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

«Брага» находится на 1 месте (11 очков), а «Вулверхэмптон» расположился на 2 позиции (10 пунктов).

Брага, стадион Брага Мунисипаль

«Брага» - «Вулверхэмптон» 3:3 (1:3)
Голы: Андре Орта 6, Паулиньо 64, Родригес Барбоса 79 - Хименес 14, Дохерти 34, Траоре 35

«Брага»: Эдуардо, Эсгайо, Бруно Вианна, Уоллес (Эдуарду 58), Нуну Секейра, Родригес Барбоса, Палинья, Андре Орта, Орта (Фонте 73), Галено, Паулиньо (дос Сантос 86)
Главный тренер: Са Пинту Рикарду.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Коади, Саисс, Дохерти, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Траоре (Винагре 75), Хименес (Нету 69), Жота (Кутроне 80)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

Предупреждения: Галено 37, Хименес 68, Дендонкер 84

В другом матче игрового дня «Краснодар» обыграл «Базель».

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   329 / 931
сегодня в 23:46
повеселились
Зейский
Зейский
   139 / 931
сегодня в 22:58
Хорошо поиграли.
DXTK
DXTK
   137 / 931
сегодня в 22:58
волки кстати молодчики в Ле борются и на 5 место в АПЛ поднялись!!!
Шишанутый
Шишанутый
   73 / 931
сегодня в 22:56
Крепкий клуб Брага. Достойной команде Спартак путь в ЛЕ уступил.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   66 / 931
сегодня в 22:55
"голы - не главное в футболе" (с) Философия Уфы
Wolverhampton
Wolverhampton
   573 / 931
сегодня в 22:53
Надо было играть на победу!
Землянин
Землянин
   546 / 931
сегодня в 22:53
Весело)))
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