«Брага» и «Вулверхэмптон» забили шесть голов на двоих

«Брага» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы.
«Брага» находится на 1 месте (11 очков), а «Вулверхэмптон» расположился на 2 позиции (10 пунктов).
Брага, стадион Брага Мунисипаль
«Брага» - «Вулверхэмптон» 3:3 (1:3)
Голы: Андре Орта 6, Паулиньо 64, Родригес Барбоса 79 - Хименес 14, Дохерти 34, Траоре 35
«Брага»: Эдуардо, Эсгайо, Бруно Вианна, Уоллес (Эдуарду 58), Нуну Секейра, Родригес Барбоса, Палинья, Андре Орта, Орта (Фонте 73), Галено, Паулиньо (дос Сантос 86)
Главный тренер: Са Пинту Рикарду.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Коади, Саисс, Дохерти, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Траоре (Винагре 75), Хименес (Нету 69), Жота (Кутроне 80)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
Предупреждения: Галено 37, Хименес 68, Дендонкер 84
В другом матче игрового дня «Краснодар» обыграл «Базель».