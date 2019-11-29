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Тедеско: «Ничего не знаю о Вилкове»

сегодня, 16:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак01.12.2019 в 19:00 Не начался

Рулевой «Спартака» Доменико Тедеско рассуждает о работе системы видеопомощи рефери (VAR) на матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом». Ответственным за VAR будет Михаил Вилков, который был отстранен от некоторых поединков чемпионата России.

Я не слышал о Вилкове. Для меня это не особо важно. Мы готовимся к игре и стараемся улучшить нашу игру. Хотим сделать все, на что мы можем повлиять. На работу судей и на работу VAR мы, к счастью, повлиять не можем. Мы смотрим только на себя.

В Германии также много разговоров о VAR. В любой стране будут разговоры о системе, так как это нелегко, принимать те или иные решения. Это очень деликатная тема, грань работы VAR найти трудно. Все зависит от игрового момента, который может быть легким или тяжелым.

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Все комментарии
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   224 / 949
сегодня в 17:22
Узнаешь - не обрадуешься.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   395 / 949
сегодня в 16:53
Федун все знает.
makkie
makkie
   5 / 949
сегодня в 16:40
Лучше не знать о Вилкове вообще.
Вздохнем с облегчением, когда его отстранят от футбола ВООБЩЕ!

Ибо таких "убийц" со свистком еще поискать надо. Пожизенная скидка на газ в Газпроме, 10 квартир в Питере и номер Дюкова в записной книжке.
Вредитель!
Питер Ман
Питер Ман ответил cska plus
   42 / 949
сегодня в 16:38
Специально для фрица: вилков штатный судья федуна, его так или иначе назначает федун причём не важно дисквалифицирован или нет, в конкретном этом матче в его задачи входят отрицание всяких нарушений свиней против соперника или по простому хрющам будет разрешено играть в волейбол, баскетбол, гандбол, каратэ, кумфу и другие борцовские виды спорта, это всё стоит небольшой чемоданчик с содержимым.
Отличный анализ, тарасовка уже жалобу на тебя нажали
Питер Ман
Питер Ман ответил Гавриленко
   42 / 949
сегодня в 16:36
гинерщина настолько малоизвестная команда, что нытьё, поднятое на гинерщине насчёт Вилкова, даже до Тедеско не дошло!
Какое нытье, нытье подняли тарасовские клоны, а люди, разбирающиеся в футболе, и так все знают, кто во всем виноват. Это видно по комментарию нашего друга cska plus в этой ветке!
Гавриленко
Гавриленко
   3 / 949
сегодня в 16:33
гинерщина настолько малоизвестная команда, что нытьё, поднятое на гинерщине насчёт Вилкова, даже до Тедеско не дошло!
oFANATo
oFANATo
   76 / 949
сегодня в 16:24
Тедеско, скоро узнаешь.
VIPded
VIPded
   92 / 949
сегодня в 16:20
Немец и не должен Федуна подменять...)))
Бубнин
Бубнин
   96 / 949
сегодня в 16:19
Узнаешь..
За адекватность
За адекватность
   48 / 949
сегодня в 16:18
Как говорил один из героев одной комедии "Этого п....а в Химках видел. Деревянными членами торгует." Я о судействе, может профессию некоторым поменять.
cska plus
cska plus
   13 / 949
сегодня в 16:17
Специально для фрица: вилков штатный судья федуна, его так или иначе назначает федун причём не важно дисквалифицирован или нет, в конкретном этом матче в его задачи входят отрицание всяких нарушений свиней против соперника или по простому хрющам будет разрешено играть в волейбол, баскетбол, гандбол, каратэ, кумфу и другие борцовские виды спорта, это всё стоит небольшой чемоданчик с содержимым.
spartach n1
spartach n1
   1 / 949
сегодня в 16:17
Питер Ман
Питер Ман
   42 / 949
сегодня в 16:15
Неужели уже и Вилков вошел в "команду Федуна"?
ДАША Д
ДАША Д
   312 / 949
сегодня в 16:12
До Германии слава о нем еще не дошла и не дойдет наверное.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   45 / 949
сегодня в 16:10
Тедеско лично знаком с москалевым, лампочкиным и кукуяном.
plusnindimon
plusnindimon
   293 / 949
сегодня в 16:09
У Федуна спроси, он много чего может о Вилкове поведать.
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