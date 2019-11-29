Тедеско: «Ничего не знаю о Вилкове»

Рулевой «Спартака» Доменико Тедеско рассуждает о работе системы видеопомощи рефери (VAR) на матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом». Ответственным за VAR будет Михаил Вилков, который был отстранен от некоторых поединков чемпионата России.
Я не слышал о Вилкове. Для меня это не особо важно. Мы готовимся к игре и стараемся улучшить нашу игру. Хотим сделать все, на что мы можем повлиять. На работу судей и на работу VAR мы, к счастью, повлиять не можем. Мы смотрим только на себя.
В Германии также много разговоров о VAR. В любой стране будут разговоры о системе, так как это нелегко, принимать те или иные решения. Это очень деликатная тема, грань работы VAR найти трудно. Все зависит от игрового момента, который может быть легким или тяжелым.
Вздохнем с облегчением, когда его отстранят от футбола ВООБЩЕ!
Ибо таких "убийц" со свистком еще поискать надо. Пожизенная скидка на газ в Газпроме, 10 квартир в Питере и номер Дюкова в записной книжке.
Вредитель!
Вздохнем с облегчением, когда его отстранят от футбола ВООБЩЕ!
Ибо таких "убийц" со свистком еще поискать надо. Пожизенная скидка на газ в Газпроме, 10 квартир в Питере и номер Дюкова в записной книжке.
Вредитель!