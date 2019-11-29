Тедеско: «Ничего не знаю о Вилкове»

Рулевой «Спартака» рассуждает о работе системы видеопомощи рефери ( VAR ) на матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом». Ответственным за VAR будет Михаил Вилков, который был отстранен от некоторых поединков чемпионата России.

Я не слышал о Вилкове. Для меня это не особо важно. Мы готовимся к игре и стараемся улучшить нашу игру. Хотим сделать все, на что мы можем повлиять. На работу судей и на работу VAR мы, к счастью, повлиять не можем. Мы смотрим только на себя.