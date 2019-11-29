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Газинский: «Чувствую, что готов играть полный матч»

сегодня, 13:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб БазельБазельМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о победе над «Базелем» в Лиге Европы.

Очень сложная игра, поэтому очень рад, что мы смогли добыть победу. «Базель» - очень хорошая, цепкая команда, противостоять которой было непросто. Конечно, 1:0 - это не полноценный реванш за 0:5, однако обе эти победы приносят в копилку одинаковое количество очков. В любом случае лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1.

Что касается моего самочувствия, то все хорошо. От травмы я полностью восстановился и чувствую, что готов играть полный матч. Надеюсь, теперь мы продолжим победную поступь и в Испании.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   154 / 943
сегодня в 13:50
Вот теперь надо выйти с Хетафе и один раз сыграть хорошо.
STVA 1
STVA 1
   118 / 943
сегодня в 13:22
Значит сыграет!
kotmyshka
kotmyshka
   282 / 943
сегодня в 13:16
хорошо
Багор
Багор
   32 / 943
сегодня в 13:04
Удачи!
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