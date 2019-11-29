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Тедеско: «В последних шести матчах мы старались играть в атакующий футбол»

сегодня, 15:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак01.12.2019 в 19:00 Не начался

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско поддержал форварда команды Андре Шюррле. Также специалист отметил стиль игры «красно-белых» в последних матчах.

Я считаю, что Шюррле находится в отличной форме. Думаю, вы заметили, что у нас было много голевых моментов в прошлом матче. Если говорить о нападающих, то у нас есть ещё Понсе, Ларссон, Мирзов, и каждую неделю мы должны принимать решения о том, кто сыграет. Андре провёл замечательную работу перед матчем с «Уралом» и хорошо тренировался, поэтому выбор пал в его сторону. И я считаю, этот выбор был правильным.

В последних шести матчах мы старались играть в атакующий футбол, благо у нас есть для этого футболисты. В этом вопросе необходимо отталкиваться от текущей ситуации. Приведу пример: матч «Барселона» – «Боруссия». Были моменты, когда Дортмунд действительно классно владел мячом и игроки «Барселоны» страдали, потому что им приходилось опускаться в оборону, но это страдание вознаграждалось впоследствии. В футболе надо быть гибким, уметь играть как в атаке, так и в обороне.

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Все комментарии
Багор
Багор
   32 / 949
сегодня в 16:08
Физрук уже Дзюбу боится.
trimetil
trimetil
   355 / 949
сегодня в 15:46
Атакующий футбол в пять защитников...
Abverin
Abverin
   99 / 949
сегодня в 15:42
Физрук хочет изобразить из себя умного.
time out
time out ответил leopit
   66 / 949
сегодня в 15:40
Зрители не дураки и понимают ,где красивая атакующая игра .а где тупые отговорки румынского молдаванина из-под Кишинёва!
leopit, могу тебя разочаровать, ты ошибся, Тедеско не твой земляк. Покопайся в зените, там каждый второй румынский молдованин аргентинского происхождения. Может и найдешь земляка.
sn_spb
sn_spb
   274 / 949
сегодня в 15:36
Такое ощущение будто он намекает, что с Зенитом они будут стоять в штрафной.
leopit
leopit
   85 / 949
сегодня в 15:25
Зрители не дураки и понимают ,где красивая атакующая игра .а где тупые отговорки румынского молдаванина из-под Кишинёва!
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
   340 / 949
сегодня в 15:21
Раньше ходили пешком, а сейчас бегаем трусцой.
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