«Оренбург» изъявил желание перенести матч с «Сочи»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что его клуб готов перенести встречу с «Сочи» в рамках 18-го тура РПЛ на 2020-й год:
Я переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть. Все зависит от «Сочи», если они скажут, что лучше перенести эту игру, то мы готовы пойти навстречу.
Пока ни с кем не обсуждали этот вопрос, на нас пока еще никто не выходил. Мы только с тренером переговорили. Мы понимаем эту ситуацию, каждый клуб может оказаться в таком положении. Думаю, было бы правильно перенести эту встречу.
Напомним, что 10 футболистов «Сочи» подхватили инфекцию.
На месте президента Оренбурга было бы актуальный предложить своих игроков из запаса...сочинцам..)))
На месте президента Оренбурга было бы актуальный предложить своих игроков из запаса...сочинцам..)))
Зенит ударил по воротам Спартака несколько раз...Спартак ударил в 2 раза больше...Найдите какая команда результативный бьет в створ ,если Зенит идет на первом месте по забитым мячам, а Спартак уступает по ним даже дебютанту лиги Тамбову ...У кого удары эффективней - при условии что после 17-ти туров Спартак отстает от Зенита на 17 очков...??
Зенит ударил по воротам Спартака несколько раз...Спартак ударил в 2 раза больше...Найдите какая команда результативный бьет в створ ,если Зенит идет на первом месте по забитым мячам, а Спартак уступает по ним даже дебютанту лиги Тамбову ...У кого удары эффективней - при условии что после 17-ти туров Спартак отстает от Зенита на 17 очков...??
Федун бы с радостью перенес бы все встречи с Зенитом...лет на 30-40...)))
Федун бы с радостью перенес бы все встречи с Зенитом...лет на 30-40...)))
( фраза из фильма ...)
( фраза из фильма ...)
Эль газико...Фарм грипп...и т.д..))))
Эль газико...Фарм грипп...и т.д..))))
а можно и у бомжей перекантоваться !
а можно и у бомжей перекантоваться !