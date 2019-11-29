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«Оренбург» изъявил желание перенести матч с «Сочи»

сегодня, 21:00
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург01.12.2019 в 14:00 Не начался

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что его клуб готов перенести встречу с «Сочи» в рамках 18-го тура РПЛ на 2020-й год:

Я переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть. Все зависит от «Сочи», если они скажут, что лучше перенести эту игру, то мы готовы пойти навстречу.

Пока ни с кем не обсуждали этот вопрос, на нас пока еще никто не выходил. Мы только с тренером переговорили. Мы понимаем эту ситуацию, каждый клуб может оказаться в таком положении. Думаю, было бы правильно перенести эту встречу.

Напомним, что 10 футболистов «Сочи» подхватили инфекцию.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   15 / 952
сегодня в 22:49
Я про конкретные вещи, футбольные, а ты все в кучу))
За адекватность
За адекватность ответил Leha-ha50
   49 / 952
сегодня в 22:45
Что скажут чиновники???
Привет! Лучше не слышать.
За адекватность
За адекватность ответил Jeck Denielse
   49 / 952
сегодня в 22:37
Ну знаешь много ведь альтернативных вариантов.... На месте президента Оренбурга было бы актуальный предложить своих игроков из запаса...сочинцам..)))
Вы о чем? А где дубль? Или команды бьются за попадание в ЕК. Есть регламент, пусть играют, что-то мне подсказывает что от данной феерической битвы мировой, и главное наш Российский футбол не много потеряет. К Вам с уважением.
cska plus
cska plus
   10 / 952
сегодня в 22:37
Мужской поступок.
Leha-ha50
Leha-ha50
   26 / 952
сегодня в 22:36
Что скажут чиновники???
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   22 / 952
сегодня в 22:24
Ну знаешь много ведь альтернативных вариантов....
На месте президента Оренбурга было бы актуальный предложить своих игроков из запаса...сочинцам..)))
Big krendel
Big krendel
   36 / 952
сегодня в 22:22
Достойный жест.
За адекватность
За адекватность
   49 / 952
сегодня в 22:21
И еще добавлю Я просто недоумеваю. Кто-то в ЕК играет, а кто-то ахинею несет. Расширить чемпионат до 24 клубов. Дрожи ЕК. Это чиновникам просто намек.
Гавриленко
Гавриленко ответил 25процентный клоун
   4 / 952
сегодня в 22:10
молло всегда с зенитом, как и грозовский))))))
За адекватность
За адекватность
   49 / 952
сегодня в 22:10
Ска я мочил и мочить буду пока в мир иной не отойду. Где хоть в одной фразе " изъявил желание"? ИЗЪЯВИЛ." Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что его клуб готов перенести встречу с «Сочи» в рамках 18-го тура РПЛ на 2020-й год:"
mihaluch
mihaluch
   85 / 952
сегодня в 22:03
Если надо переносить, значит надо переносить. Тут как врачи скажут. Но играть с температурой никак нельзя, может плохо кончится.
drug01
drug01
   224 / 952
сегодня в 22:03
Молодцы! Главное пойти на встречу....!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   22 / 952
сегодня в 21:55
Тебе прям задачки для математики 2-го класса писать...))

Зенит ударил по воротам Спартака несколько раз...Спартак ударил в 2 раза больше...Найдите какая команда результативный бьет в створ ,если Зенит идет на первом месте по забитым мячам, а Спартак уступает по ним даже дебютанту лиги Тамбову ...У кого удары эффективней - при условии что после 17-ти туров Спартак отстает от Зенита на 17 очков...??
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   15 / 952
сегодня в 21:47
Только не с зенитом Семака))) надеюсь не надо напоминать сколько ударов нанес Зенит в створ по воротам столичных команд в этом сезоне)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   22 / 952
сегодня в 21:45
Тут ты прав... как никогда...
Федун бы с радостью перенес бы все встречи с Зенитом...лет на 30-40...)))
ermak6848
ermak6848
   191 / 952
сегодня в 21:37
всё уже решили до нас...
( фраза из фильма ...)
Abverin
Abverin
   106 / 952
сегодня в 21:33
Благородно поступают, свиньям не понять.
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 952
сегодня в 21:33
Даже финал Лиги Чемптонов не переносят, а Оренбург может играть любой матч когда им им угодно
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   15 / 952
сегодня в 21:30
Президент Спартака изъявил желание перенести матч с Зенитом : переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, нет Малкома, Молло, Лунева, Кокорина, Матюнина, то нет смысла сейчас играть. Все зависит от них, если они скажут, что лучше перенести эту игру, то мы готовы пойти навстречу
beefs
beefs
   201 / 952
сегодня в 21:27
Это поступок...
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 952
сегодня в 21:23
Снять команды с турнира за это интервью
Морозовский
Морозовский
   13 / 952
сегодня в 21:23
Васе Уткину надо поручить промониторить это оральное заражение и последствия этого необдуманного шага.
ДАША Д
ДАША Д
   324 / 952
сегодня в 21:22
Потом можно сыграть договорняк если что.
BenderBender
BenderBender
   68 / 952
сегодня в 21:19
Клоны проектные чето мутят
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   22 / 952
сегодня в 21:16
Сейчас начнется...)))
Эль газико...Фарм грипп...и т.д..))))
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 952
сегодня в 21:14
Оренбуржский и казанский филиал всё равно сольют сочинскому, чтобы оставить его в вышке) Хоть через 100 лет)
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 952
сегодня в 21:12
Надо перенести эти команды из РПЛ в чемпионат удельного парка.
spartach n1
spartach n1
   1 / 952
сегодня в 21:06
Какая разница где дог проводить ?
а можно и у бомжей перекантоваться !
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