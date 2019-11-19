Определился первый соперник сборной России на Евро-2020

сегодня, 01:00

Соперником сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года будет сборная Дании.

В матче заключительного тура квалификации к Евро-2020 Дания на выезде сыграла вничью с командой Ирландии. В итоге сборная Дании завершила отбор на втором месте группы D, набрав 16 очков в восьми матчах. Сборная России набрала 21 очко и заняла второе место в группе I.

Стоит отметить, что если сборная Германии во вторник, 19 ноября, победит команду Северной Ирландии, то еще одним соперником российской сборной на Евро станет команда Бельгии, с которой сборная России играла в квалификации и оба матча проиграла.