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Определился первый соперник сборной России на Евро-2020

сегодня, 01:00

Соперником сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года будет сборная Дании. 

В матче заключительного тура квалификации к Евро-2020 Дания на выезде сыграла вничью с командой Ирландии. В итоге сборная Дании завершила отбор на втором месте группы D, набрав 16 очков в восьми матчах. Сборная России набрала 21 очко и заняла второе место в группе I.

Стоит отметить, что если сборная Германии во вторник, 19 ноября, победит команду Северной Ирландии, то еще одним соперником российской сборной на Евро станет команда Бельгии, с которой сборная России играла в квалификации и оба матча проиграла.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   47 / 834
сегодня в 02:00
Без Головина вообще ловить нечего
Comentarios
Comentarios
   551 / 834
сегодня в 01:33
Ещё дойти нужно
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   119 / 834
сегодня в 01:29
можно заказывать за упокой по сборной
ziborock
ziborock
   9 / 834
сегодня в 01:20
Волков бояться в лес не ходить! Тем более у нас есть ЛЕВ! Голубой правда, но все таки!)))
d_fincher
d_fincher
   10 / 834
сегодня в 01:10
Не особо хороший соперник. Мог быть получше.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   173 / 834
сегодня в 01:10
Ох УЕФА и циркачи! Нафиг тогда вообще эта жеребьёвка, если ещё до неё известны как минимум на половину составы групп?
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