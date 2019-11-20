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Определился второй соперник сборной России на Евро-2020

20 ноября 2019, 00:58

Ещё одним соперником сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года будет команда Бельгии. 

Причина заключается в том, что Италия, Англия, Испания и Германия являются странами-хозяйками Евро. Эти команды не могли попасть в одну группу с Россией (наша страна тоже будет принимать матчи турнира), а с Украиной подопечных Станислава Черчесова разведут по политическим причинам.

Поэтому Бельгия осталась единственной командой, которую можно отправить из первой корзины в группу B, где также сыграет Дания.

Последний соперник России по группе определится 30 ноября во время жеребьевки. 

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Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Ангел неБесГрешен
   468 / 831
21 ноября в 22:37
Не,уже всё известно:в Нашу группу или Уэльс,или Финляндия.Жеребъёвка удивительная конечно в этот раз предстоит,да и сам отбор на Евро,тоже странноват.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответил neukomm
   259 / 831
20 ноября в 19:49
Сколько ставишь?))
Я не играю на ставках.
neukomm
neukomm ответил Олег Гутченко 2
20 ноября в 19:27
Сколько ставишь?))
valt134
valt134
   121 / 831
20 ноября в 18:31
Двое известны. Кто же третий??? И это будет не Сан Марино... Опять будем враскорячку ходить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Саня Локомотив
   25 / 831
20 ноября в 15:29
Из четвёртой два варианта осталось:или Уэльс,или Финляндия.
Я пытался разобраться в этих "путях от лиги наций". Из четвёртого пути нам не светит Косово, если она пройдёт. Но ведь может пройти Грузия/Беларусь/Македония. И что может помешать им попасть в нашу группу?
Так же и в остальных трёх путях. Там есть страны-организаторы, но тоже не факт, что кто то из них выиграет путь. А если не хозяин, он вполне может попасть к нашим.
Конечно, может я чего-то пропустил или не так понял.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Ангел неБесГрешен
   468 / 831
20 ноября в 15:10
Из четвёртой два варианта осталось:или Уэльс,или Финляндия.
beefs
beefs
   168 / 831
20 ноября в 15:01
Три игры все равно сыграем...
Kooks
Kooks
   657 / 831
20 ноября в 14:32
Тут то Бельгия и познает всю силу Черчесовского автобуса.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   89 / 831
20 ноября в 11:48
Лучше бы не разводили с Украиной( а то была бы курорт, а не группа для Украины. А с голландцами в Амстердаме крайне сложно будет рассчитывать на 1 место в группе.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   107 / 831
20 ноября в 11:30
С Бельгией все понятно.
Сколько раз в официальных пролетали...сначала грешили на судью,потом на Беланова...
Теперь грешить не на кого. Они просто сильнее.
С Данией ничейку откатаем.
Ждём последнего.
Кто?
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил LOpp
   107 / 831
20 ноября в 11:28
почему страны-хозяйки не могут попасть в одну корзину?
Видел когда-нибудь несколько хозяек на одной кухне?
Страшное дело.Лучше не подходить.
Сковородками забьют.
Здесь так же.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
   259 / 831
20 ноября в 11:15
Порвем Бельгию ,как пить дать! Просто в группе мы им специально слили ,чтобы у них на евро была недооценка нас. А там мы их возьмем тепленькими. Дзюба хет-трик оформит.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   238 / 831
20 ноября в 11:02
Бельгию надо обыгрывать.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   528 / 831
20 ноября в 11:01
Есть на свете справедливость, а то физрук Саламыч решил что на Евро так же повезет как в отборе сильного соперника не будет. Вот и узнаем истинную силу команды Казахстана, Сан-Марино и Кипра не будет.
Aris
Aris
   425 / 831
20 ноября в 10:43
И зачем дальше играть, если можно и без игры все разыграть?!
An Jo
An Jo
20 ноября в 10:41
Ну теперь одно очко с данией у нас есть. Всё.
LOpp
LOpp
   19 / 831
20 ноября в 10:31
почему страны-хозяйки не могут попасть в одну корзину?
Знатог
Знатог
   223 / 831
20 ноября в 10:26
Как я и писал, вот и возможность дали отмстить неразумным Азарам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 831
20 ноября в 09:00
Датчане из третьей корзины хорошо (кто там проще - турки или чехи?), Бельгия более тяжёлый случай. Ну так 1 корзина, не хухры-мухры.
А вот из четвёртой может быть как подарок в виде Косово/Беларуси/Грузии, так и Уэльс как самый худший вариант...
EAGinLE
EAGinLE
   78 / 831
20 ноября в 08:58
Удачи сборной России.
cevin cigan
cevin cigan
   90 / 831
20 ноября в 08:40
А как вы хотели? На Евро проходных команд не бывает,как на ЧМ. Ну так сложилось уже заранее,что на них попадаем. Вот лучше было бы играть с условными испанцами,немцами,французами???Не нужно опять заранее вдаваться в панику,господа Паниковские! Наши выйдут с первого места(вот увидите!)
kella
kella
20 ноября в 08:32
Если в команде нет звезды, - тогда и жребий до не надо!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
20 ноября в 08:03
Хороший соперник.
VIPded
VIPded
   68 / 831
20 ноября в 08:03
На ЧЕ слабых не бывает... Удачи нашей сборной!!!
shlomo
shlomo
   198 / 831
20 ноября в 08:00
И тут она ему сказала, что шесть копеек больше пятачка...... картина маслом....
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   263 / 831
20 ноября в 08:00
Если честно,то это дичь редчайшая.Нафига тогда жеребьевка,вообще?УЕФА нах56вертила опять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 831
20 ноября в 07:56
Намечается неплохая группа, еще до жеребьевки...
valt134
valt134
   121 / 831
20 ноября в 07:38
Опять очко порвут... Это тебе не Сан-Марины... А где же Лев Дзюба???
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   73 / 831
20 ноября в 07:36
Король не шутить. Мы будем биться до конца как 🦁. Бельгии сатрём 🐪.
777dimon86
777dimon86 ответил Шуnя771
   297 / 831
20 ноября в 07:30
Ага)
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