Определился второй соперник сборной России на Евро-2020

Ещё одним соперником сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года будет команда Бельгии.
Причина заключается в том, что Италия, Англия, Испания и Германия являются странами-хозяйками Евро. Эти команды не могли попасть в одну группу с Россией (наша страна тоже будет принимать матчи турнира), а с Украиной подопечных Станислава Черчесова разведут по политическим причинам.
Поэтому Бельгия осталась единственной командой, которую можно отправить из первой корзины в группу B, где также сыграет Дания.
Последний соперник России по группе определится 30 ноября во время жеребьевки.
Так же и в остальных трёх путях. Там есть страны-организаторы, но тоже не факт, что кто то из них выиграет путь. А если не хозяин, он вполне может попасть к нашим.
Конечно, может я чего-то пропустил или не так понял.
Так же и в остальных трёх путях. Там есть страны-организаторы, но тоже не факт, что кто то из них выиграет путь. А если не хозяин, он вполне может попасть к нашим.
Конечно, может я чего-то пропустил или не так понял.
Сколько раз в официальных пролетали...сначала грешили на судью,потом на Беланова...
Теперь грешить не на кого. Они просто сильнее.
С Данией ничейку откатаем.
Ждём последнего.
Кто?
Сколько раз в официальных пролетали...сначала грешили на судью,потом на Беланова...
Теперь грешить не на кого. Они просто сильнее.
С Данией ничейку откатаем.
Ждём последнего.
Кто?
Страшное дело.Лучше не подходить.
Сковородками забьют.
Здесь так же.
Страшное дело.Лучше не подходить.
Сковородками забьют.
Здесь так же.
А вот из четвёртой может быть как подарок в виде Косово/Беларуси/Грузии, так и Уэльс как самый худший вариант...
А вот из четвёртой может быть как подарок в виде Косово/Беларуси/Грузии, так и Уэльс как самый худший вариант...