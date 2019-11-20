Определился второй соперник сборной России на Евро-2020

20 ноября 2019, 00:58

Ещё одним соперником сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года будет команда Бельгии.

Причина заключается в том, что Италия, Англия, Испания и Германия являются странами-хозяйками Евро. Эти команды не могли попасть в одну группу с Россией (наша страна тоже будет принимать матчи турнира), а с Украиной подопечных Станислава Черчесова разведут по политическим причинам.

Поэтому Бельгия осталась единственной командой, которую можно отправить из первой корзины в группу B, где также сыграет Дания.

Последний соперник России по группе определится 30 ноября во время жеребьевки.