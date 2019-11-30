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Красич: «ЦСКА не стоит увольнять Ганчаренко»

сегодня, 17:19

Бывший футболист ЦСКА Милош Красич поделился мнением о работе главного тренера «армейцев» Виктора Ганчаренко.

Слежу за ЦСКА, сейчас это очень молодая команда. Видел, что последние результаты не очень хорошие. Главная их задача в этом сезоне – попасть в еврокубки. Уверен, на это есть все шансы. Президент и тренер делают всё, чтобы клуб был успешным. Ганчаренко показывает очень хорошие результаты, даёт шанс молодым игрокам. Ему нужно доверять, тогда всё будет хорошо. Некоторые фанаты говорят, что его пора увольнять? Не нужно этого делать, Ганчаренко — очень хороший тренер.

Ранее Красич высказался об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Витесса».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   62 / 949
сегодня в 19:10
Согласен с Красичем.
Суеверный
Суеверный
   237 / 949
сегодня в 18:26
Разве так вопрос стоит? Вроде нет.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   70 / 949
сегодня в 18:21
нафиг он нужен
его предел - середняки.
anfield1984
anfield1984
   360 / 949
сегодня в 18:20
Гинер:"Не стоИт увольнять Гынчарэнко"
cska plus
cska plus
   9 / 949
сегодня в 18:08
У нас всё в порядке.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   715 / 949
сегодня в 17:28
Он хороший
A.Gordeev
A.Gordeev
   75 / 949
сегодня в 17:22
Дайте Гончаренко поработать, у него еще есть потенциал.
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