Красич: «ЦСКА не стоит увольнять Ганчаренко»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о работе главного тренера «армейцев» .

Слежу за ЦСКА , сейчас это очень молодая команда. Видел, что последние результаты не очень хорошие. Главная их задача в этом сезоне – попасть в еврокубки. Уверен, на это есть все шансы. Президент и тренер делают всё, чтобы клуб был успешным. Ганчаренко показывает очень хорошие результаты, даёт шанс молодым игрокам. Ему нужно доверять, тогда всё будет хорошо. Некоторые фанаты говорят, что его пора увольнять? Не нужно этого делать, Ганчаренко — очень хороший тренер.