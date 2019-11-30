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Ганчаренко: «Ситуация в ЦСКА действительно начала выправляться»

сегодня, 17:28

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко порассуждал о результатах команды в первой половине сезона.

Я уже говорил, что дебютный сезон нашей обновленной команды, особенно первая его часть, во многом прошел на эмоциях. Второй год в такой ситуации всегда таит в себе опасность. К тебе привыкают, стараются найти противоядие. Еще один важный момент — практически все наши основные футболисты сейчас играют на три фронта. Это не только чемпионат России и еврокубки, но еще и различные сборные. Даже на четыре, поскольку мы также продолжаем выступления в Кубке России. Ребята проводят очень много матчей, и в какой-то момент, вполне возможно, наступило эмоциональное перенасыщение.

Некоторые матчи в октябре могли сложиться по-другому. Особенно домашний поединок с «Ференцварошем», в котором мы создали немало голевых моментов и могли снять все вопросы еще до перерыва. Можно также вспомнить встречу с «Динамо». Пусть по движению эта игра получилась для нас неудачной, но и в тот день у нас были все основания рассчитывать на иной результат. При счете 0:0 не забили пенальти.

Как бы то ни было, в сложные моменты очень важно продолжать верить в себя. Безусловно, я чувствовал, что серия неудач давит на команду. Мы не сидели сложа руки. Пытались что-то предпринять — меняли тактику, расположение игроков на поле и так далее. Проводили индивидуальные и коллективные беседы с футболистами. Понимали, что проблемы сами собой не уйдут. При этом не теряли уверенность, что все наладится, и в какой-то момент ситуация действительно начала выправляться.

Также ранее бывший полузащитник армейцев Милош Красич заявил, что клубу не стоит увольнять Ганчаренко. 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил BenderBender
   62 / 949
сегодня в 19:06
Кричите громче. Вас плохо слышно с шестого места.))))
viv
viv ответил Absinthe3
   211 / 949
сегодня в 19:04
Жди Слуцкого в Ростове...вместо Валеры...бу-га-га
mangoх12
mangoх12
   31 / 949
сегодня в 19:03
три года одно то же

Великолепный
Великолепный
   228 / 949
сегодня в 19:01
При всех проблемах ЦСКА
С обновлением команды
Ганчаренко с армейцами в тройке лидеров чемпионата.
cska plus
cska plus
   9 / 949
сегодня в 18:05
Будем надеяться на лучшее живём оптимизмом.
EAGinLE
EAGinLE
   112 / 949
сегодня в 17:55
Слуцкий свободен .
Ждите армейцы .
ДСА
ДСА
   235 / 949
сегодня в 17:55
В Европе полное дно.
Absinthe3
Absinthe3
   128 / 949
сегодня в 17:53
Если менять Гончаренко, так только на космонавта. На меньшее я не согласен:)
BenderBender
BenderBender ответил Doping_87
   60 / 949
сегодня в 17:52
Продать Дзагоева?))) Пробовал думать, прежде чем писать?! Гинер ещё проплатить должен, чтобы его забрали. А по сути продать вообще некого. Разве что только сдать. Где там шлак принимают?
mihaluch
mihaluch
   74 / 949
сегодня в 17:49
Если игру поставить не может,так зачем отговорки находить.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   72 / 949
сегодня в 17:49
Пока выправления ситуации не видно, а если и есть, то, как говорили в старину -
из куля в рогожку.
BenderBender
BenderBender
   60 / 949
сегодня в 17:49
Ситуация начала выправляться? Серьезно? Это после позорной домашней ничьей с лудогорцем? Гопник прикалывается? Ахаха
Doping_87
Doping_87
   573 / 949
сегодня в 17:49
В зимнее окно продать Дзагоева, Насимуру и ещё пару баластов и купить либо добротного опорника, либо нападающего. Тогда возможно дела пойдут в гору.
Big krendel
Big krendel
   32 / 949
сегодня в 17:48
Пока не видно, чтобы ситуация была лучше.
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   161 / 949
сегодня в 17:47
И в чем это выражается, Ганчарэнка !
112910415
112910415
   66 / 949
сегодня в 17:41
пока не сильно заметно, что выправляется ситуация
Doping_87
Doping_87
   573 / 949
сегодня в 17:38
Чует Лёнька на подходе.
SHMEL
SHMEL
   282 / 949
сегодня в 17:35
Дай бог,чтобы так оно и было.Плюс нужно в зимний перерыв прикупить усиление и продолжать борьбу за медали.
Гавроша
Гавроша
   39 / 949
сегодня в 17:34
Конечно выправляется - еще один турнир слили, так что легче сосредоточиться будет, чтобы еще раз попасть в еврокубки и опять их слить ради чемпионата. И так без конца.
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