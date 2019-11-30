Ганчаренко: «Ситуация в ЦСКА действительно начала выправляться»

Главный тренер ЦСКА порассуждал о результатах команды в первой половине сезона.

Я уже говорил, что дебютный сезон нашей обновленной команды, особенно первая его часть, во многом прошел на эмоциях. Второй год в такой ситуации всегда таит в себе опасность. К тебе привыкают, стараются найти противоядие. Еще один важный момент — практически все наши основные футболисты сейчас играют на три фронта. Это не только чемпионат России и еврокубки, но еще и различные сборные. Даже на четыре, поскольку мы также продолжаем выступления в Кубке России. Ребята проводят очень много матчей, и в какой-то момент, вполне возможно, наступило эмоциональное перенасыщение.

Некоторые матчи в октябре могли сложиться по-другому. Особенно домашний поединок с «Ференцварошем», в котором мы создали немало голевых моментов и могли снять все вопросы еще до перерыва. Можно также вспомнить встречу с «Динамо». Пусть по движению эта игра получилась для нас неудачной, но и в тот день у нас были все основания рассчитывать на иной результат. При счете 0:0 не забили пенальти.

Как бы то ни было, в сложные моменты очень важно продолжать верить в себя. Безусловно, я чувствовал, что серия неудач давит на команду. Мы не сидели сложа руки. Пытались что-то предпринять — меняли тактику, расположение игроков на поле и так далее. Проводили индивидуальные и коллективные беседы с футболистами. Понимали, что проблемы сами собой не уйдут. При этом не теряли уверенность, что все наладится, и в какой-то момент ситуация действительно начала выправляться.