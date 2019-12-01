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«Марсель» и «Лион» одержали очередные победы. Итоги 15-го тура Лиги 1

сегодня, 21:41

Завершились матчи 15-го тура чемпионата Франции. Напомним, что поединок «Монако» - ПСЖ был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

«Нант» - «Тулуза» 2:1
Голы: Туре 43 - Блас 53, Лейя 90+6

«Ренн» - «Сент-Этьен» 2:1
Голы: Рафаэл 25, Да Силва 90+3 - Диони 19

«Страсбур» - «Лион» 1:2
Голы: Фофана 22 - Корне 40, Рен-Аделед 75 

«Монпелье» - «Амьен» 4:2
Голы: 14’ Ле Таллек 14, Ляборд 64, Делор 67, Молле 72 - Какута 44, Лане 86

«Ницца» - «Анже» 3:1
Голы: 39’ Лусамба 39, Маолида 53, Дольберг 90 - Фулджини 22

«Реймс» - «Бордо» 1:1
Гол: Диа 90+2 - Майя 27

«Лилль» - «Дижон» 1:0
Гол: Осимхен 45+6 (пен)

«Ним» - «Мец» 1:1
Голы: Рипар 61 - Диалло 30

«Марсель» - «Брест» 2:1
Голы: Сарр 56, Радоньич 89 - Кардона 88

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AndreMoura
AndreMoura
сегодня в 21:52
молодцы
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