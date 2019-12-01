Победы «Ливерпуля» и «Лестера», осечки конкурентов. Итоги 14-го тура АПЛ

Завершились матчи 14-го тура чемпионата Англии.
«Ньюкасл Юнайтед» - «Манчестер Сити» 2:2
Голы: Виллемс 25, Шелви 88 - Стерлинг 22, Де Брюйне 82
«Челси» - «Вест Хэм» 0:1
Гол: Крессуэлл 48
«Тоттенхэм» - «Борнмут» 3:2
Голы: Алли 21, Алли 50, Сиссоко 69 - Уилсон 73, Уилсон 90+6
«Ливерпуль» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1
Голы: ван Дейк 18, ван Дейк 24 - Данк 79
«Бернли» - «Кристал Пэлас» 0:2
Голы: Заха 45+1, Шлупп 78
«Саутгемптон» - «Уотфорд» 2:1
Голы: Ингс 78, Уорд-Праус 83 - Сарр 24
«Норвич Сити» - «Арсенал» 2:2
Голы: Пукки 21, Кантвелл 45+2 - Обамеянг 29 (пенальти), Обамеянг 57
«Вулверхэмптон» - «Шеффилд Юнайтед» 1:1
Голы: Дохерти 64 - Муссе 2
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла» 2:2
Голы: Хитон 42 (автогол), Линделеф 64 - Грилиш 11, Мингс 66
«Лестер Сити» - «Эвертон» 2:1
Голы: Варди 68, Ихеаначо 90+6 - Ришарлисон 23