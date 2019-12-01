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«Лестер» вырвал победу у «Эвертона» в концовке встречи

сегодня, 21:27
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Лестер» обыграл «Эвертон» в рамках 14-го тура АПЛ. «Лисы» (32 очка) занимают второе место в таблице, «ириски» (14 баллов) - семнадцатые.

Лестер, стадион Кинг Пауэр

«Лестер Сити» - «Эвертон» 2:1 (0:1)
Голы: Варди 68, Ихеаначо 90+6 - Ришарлисон 23

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Ихеаначо 62), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон 82), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Йерри Мина, Кин, Сидибе, Дэвис, Сигурдссон, Динь, Ивоби (Кин 78), Калверт-Льюин (Шнейдерлин 78), Ришарлисон
Главный тренер: Силва Марку.

Предупреждения: Сигурдссон 45+2

Ранее «Арсенал» не смог обыграть «Норвич».

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Sunny.
Sunny.
сегодня в 22:12
Хитрые лисы
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
   453 / 1000
сегодня в 21:56
Ну теперь Роджерс обязан стать чемпионом! Верю, что обгонит ливарпуль
Шишанутый
Шишанутый
   33 / 1000
сегодня в 21:55
Молодцы Лисы и угадал замену Ротджерс. Толковый тренер. С победой, не давайте Ливеру чемпеонство, нельзя нарушать традицию 30 лет без трофеев, пусть еще столько же остаются.
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил h8you
   36 / 1000
сегодня в 21:53
Лисы должны становиться чемпионами!!!
Теперь или они или кабинетная ВАРеная колбаса. Аха-ха)
Для АПЛ лучше Лестер, потому как титул ливера зашкварит эту лигу напрочь.
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь
   36 / 1000
сегодня в 21:52
Молодцы. Не люблю наглосаксов, но такой клуб вызывает уважение.
Боюсь только за хозяина Лестера. Индуса убрали, как только он АПЛ выиграл. Сквозера за тридцать лет бестрофейности обезумели и могут пойти на любую мокруху.
la-respect0
la-respect0
   929 / 1000
сегодня в 21:50
Красавцы , Лисы!!
shlifen
shlifen
   308 / 1000
сегодня в 21:46
Лестер молодцы, выдрали таки победу на последней минуте, Эвертон не дотянул, хотя последние минут 10 откровенно потягивал время, за что и поплатился... Тренера Силву жаль, лицо у него было, словно человека при нем убили.... =(( Эвертон катится на дно... =((

Лестер ещё раз с победой, и единоличным вторым местом...
Землянин
Землянин
   462 / 1000
сегодня в 21:45
Красавчики, и Варди опять забил!!!)))
anfield1984
anfield1984
   141 / 1000
сегодня в 21:44
Лестер красавцы. Роджерс молодец, в первом тайме даёт сопернику взмокнуть, а во втором, как белье их выжимает.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   101 / 1000
сегодня в 21:43
Лестер с победой, все-таки дожали Эвертон. А Эвертон продолжает свою плохую серию, похоже Сильву все-таки стоит уволить, потому что Эвертон в 2 очках от зоны вылета.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   255 / 1000
сегодня в 21:41
Красавчики очень рад за лис 👍
112910415
112910415
   50 / 1000
сегодня в 21:40
классные лисы !
cska plus
cska plus
   8 / 1000
сегодня в 21:38
Лис с победой!
Ладожский
Ладожский
   328 / 1000
сегодня в 21:36
Лестер с победой!
h8you
h8you
   120 / 1000
сегодня в 21:35
Лисы должны становиться чемпионами!!!
Василий 50
Василий 50
   451 / 1000
сегодня в 21:35
Нервы болельщикам попортил.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 1000
сегодня в 21:34
Силва, конечно, силен, "Эвертон" с их тратами и амбициями в Чемпионшип пытается отправить))
Klaus-S
Klaus-S
   204 / 1000
сегодня в 21:33
Силва похоже всё . Но Лестер то ? Красавцы. Восхищаюсь этой командой.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   134 / 1000
сегодня в 21:32
Силва чуть не заплакал, Лестер объективно был сильнее
STVA 1
STVA 1
   87 / 1000
сегодня в 21:30
По ходу в Эвертоне сменят тренера.
Foxes
Foxes
   380 / 1000
сегодня в 21:29
Ору!
13 RUS
13 RUS
   596 / 1000
сегодня в 21:29
С победой! Очень жаль по человечески тренера ирисок,смотря в его глаза
dzvinka
dzvinka
   108 / 1000
сегодня в 21:28
Марко Силва - давай до свиданья)))
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