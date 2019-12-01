«Лестер» вырвал победу у «Эвертона» в концовке встречи

«Лестер» обыграл «Эвертон» в рамках 14-го тура АПЛ. «Лисы» (32 очка) занимают второе место в таблице, «ириски» (14 баллов) - семнадцатые.
Лестер, стадион Кинг Пауэр
«Лестер Сити» - «Эвертон» 2:1 (0:1)
Голы: Варди 68, Ихеаначо 90+6 - Ришарлисон 23
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Ихеаначо 62), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон 82), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Йерри Мина, Кин, Сидибе, Дэвис, Сигурдссон, Динь, Ивоби (Кин 78), Калверт-Льюин (Шнейдерлин 78), Ришарлисон
Главный тренер: Силва Марку.
Предупреждения: Сигурдссон 45+2
Ранее «Арсенал» не смог обыграть «Норвич».
Для АПЛ лучше Лестер, потому как титул ливера зашкварит эту лигу напрочь.
Для АПЛ лучше Лестер, потому как титул ливера зашкварит эту лигу напрочь.
Боюсь только за хозяина Лестера. Индуса убрали, как только он АПЛ выиграл. Сквозера за тридцать лет бестрофейности обезумели и могут пойти на любую мокруху.
Боюсь только за хозяина Лестера. Индуса убрали, как только он АПЛ выиграл. Сквозера за тридцать лет бестрофейности обезумели и могут пойти на любую мокруху.
Лестер ещё раз с победой, и единоличным вторым местом...
Лестер ещё раз с победой, и единоличным вторым местом...