Дзюба ответил на оскорбления болельщиков «Спартака»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал кричалки в свой адрес от болельщиков «Спартака»:
Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают. Но это я не всем, а сектантам и фашистам.
Напомним, что «сине-бело-голубые» обыграли «красно-белых» с минимальным счетом.
Ну пересмотрел русского геббельс тв,вот ему и мерещатся фашисты из Украины везде :)
Ну пересмотрел русского геббельс тв,вот ему и мерещатся фашисты из Украины везде :)
Овца осталась овцой
Хрюкай дальше овца в дряхлой львиной шкуре
Овца осталась овцой
Хрюкай дальше овца в дряхлой львиной шкуре
которая об.срёт!!!
которая об.срёт!!!
"Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери в своей книге затронул тему отношений с Валерием Карпиным, который в то время занимал в клубе руководящую должность. В частности, Эмери выразил уверенность, что Карпин не оказывал ему даже малейшей помощи и предпринимал все, чтобы сделать его жизнь невыносимой. "(С)
Зато теперь Дзюба в нормальной команде, среди нормальных людей, а не свиней. Поменялось окружение и Артем стал нормальным человеком :))))
"Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери в своей книге затронул тему отношений с Валерием Карпиным, который в то время занимал в клубе руководящую должность. В частности, Эмери выразил уверенность, что Карпин не оказывал ему даже малейшей помощи и предпринимал все, чтобы сделать его жизнь невыносимой. "(С)
Зато теперь Дзюба в нормальной команде, среди нормальных людей, а не свиней. Поменялось окружение и Артем стал нормальным человеком :))))
там еще 22 человека задействованы, не надо обобщать всех в одну кучку разом,
а тем более указывать болельщикам сборной кому и что понимать....Разберемся,
где и что нам понимать....Не поддерживаешь сборную ? Дело и право твое личное .
.А болельщиков сборной в разы больше, чем хейтеров.....Поддержим, как можем....
там еще 22 человека задействованы, не надо обобщать всех в одну кучку разом,
а тем более указывать болельщикам сборной кому и что понимать....Разберемся,
где и что нам понимать....Не поддерживаешь сборную ? Дело и право твое личное .
.А болельщиков сборной в разы больше, чем хейтеров.....Поддержим, как можем....
победитель Лиги Европы УЕФА - 3 (три) раза
чемпион Франции - 1 (один) раз
обладатель Кубка Франции - 2 (два) раза
обладатель Кубка французской лиги - 2 (два) раза
обладатель Суперкубка Франции - 2 (два) раза
Этого человека гостя России, Дзюба оскорбил с экрана телевизора на весь Мир!
Это сектанство или фашизм?
Ведь тренеришкой ОСКОРБИТЬ тренера с такими достижениями с какой ещё формулировкой возможно?
победитель Лиги Европы УЕФА - 3 (три) раза
чемпион Франции - 1 (один) раз
обладатель Кубка Франции - 2 (два) раза
обладатель Кубка французской лиги - 2 (два) раза
обладатель Суперкубка Франции - 2 (два) раза
Этого человека гостя России, Дзюба оскорбил с экрана телевизора на весь Мир!
Это сектанство или фашизм?
Ведь тренеришкой ОСКОРБИТЬ тренера с такими достижениями с какой ещё формулировкой возможно?
По логике Дзюбиньо)).
По логике Дзюбиньо)).