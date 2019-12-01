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Дзюба ответил на оскорбления болельщиков «Спартака»

вчера, 22:16
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Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал кричалки в свой адрес от болельщиков «Спартака»:

Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают. Но это я не всем, а сектантам и фашистам.

Напомним, что «сине-бело-голубые» обыграли «красно-белых» с минимальным счетом. 

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Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Stalker-ato
   317 / 1005
сегодня в 00:04
Вот вы хохлы смешные,сами скачите придумываете как Иловайском котле российских солдат взяли в плен, то вам унитазов не дали,но все время скачите и до конца надеетесь на своих хозяев из-за бугра,тогда не заходите сюда,тем более в российский а то сбу тебя проверять начнет,теперь соккер можешь банить меня,но смотри соккер как они написали ты не банишь а меня 100 % забанишь
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Stalker-ato
   317 / 1005
сегодня в 00:03
Вот вы хохлы смешные,сами скачите придумываете как Иловайском котле российских солдат взяли в плен, то вам унитазов не дали,но все время скачите и до конца надеетесь на своих хозяев из-за бугра,тогда не заходите сюда,тем более в российский а то сбу тебя проверять начнет,теперь соккер можешь банить меня,но смотри соккер как они написали ты не банишь а меня 100 % забанишь
Stalker-ato
Stalker-ato ответил Charismatic
   638 / 1005
вчера в 23:55
Фашистам? Это он вираж сейчас оскорбил?
а может он про Украинских болельщиков Спартака?
Ну пересмотрел русского геббельс тв,вот ему и мерещатся фашисты из Украины везде :)
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   927 / 1005
вчера в 23:51
На воре и шапка горит)
Charismatic
Charismatic ответил ROLENTO
   93 / 1005
вчера в 23:43
ухают и зиги кидают конечно же не фашисты...))Хотя у самих полкоманды азеров и негров))
    Charismatic
    Charismatic
       93 / 1005
    вчера в 23:42
    Фашистам? Это он вираж сейчас оскорбил?
    Морозовский
    Морозовский ответил n272nm
       9 / 1005
    вчера в 23:41
    Эмери не только Дзюба оскорбил, но и весь свинарник. Тот же Карпин и вся секта свиная, в том числе. "Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери в своей книге затронул тему отношений с Валерием Карпиным, который в то время занимал в клубе руководящую должность. В частности, Эмери выразил уверенность, что Карпин не оказывал ему даже малейшей помощи и предпринимал все, чтобы сделать его жизнь невыносимой. "(С) Зато теперь Дзюба в нормальной команде, среди нормальных людей, а не свиней. Поменялось окружение и Артем стал нормальным человеком :))))
      МКС
      МКС
         42 / 1005
      вчера в 23:40
      Овца обещала ответить игрой

      Овца осталась овцой

      Хрюкай дальше овца в дряхлой львиной шкуре
      shur
      shur
         586 / 1005
      вчера в 23:40
      ...у нас в России играешь ты хорошо или плохо всё равно найдётся шваль
      которая об.срёт!!!
      КАЛ_КАЛЫЧ_КЛИТОРЧУК
      КАЛ_КАЛЫЧ_КЛИТОРЧУК
         692 / 1005
      вчера в 23:39
      ПИЩЕВИК НИКОГДА НЕ ОТЛИЧАЛСЯ УМОМ И СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ, ВСЕ ПРАВИЛЬНО ОТВЕТИЛ АРТЁМ СЕКТАНТАМ!
      n272nm
      n272nm ответил Морозовский
         143 / 1005
      вчера в 23:37
      Унаи Эмери, его достижения: победитель Лиги Европы УЕФА - 3 (три) раза чемпион Франции - 1 (один) раз обладатель Кубка Франции - 2 (два) раза обладатель Кубка французской лиги - 2 (два) раза обладатель Суперкубка Франции - 2 (два) раза Этого человека гостя России, Дзюба оскорбил с экрана телевизора на весь Мир! Это сектанство или фашизм? Ведь тренеришкой ОСКОРБИТЬ тренера с такими достижениями с какой ещё формулировкой возможно?
      Эмери не только Дзюба оскорбил, но и весь свинарник. Тот же Карпин и вся секта свиная, в том числе.

      "Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери в своей книге затронул тему отношений с Валерием Карпиным, который в то время занимал в клубе руководящую должность. В частности, Эмери выразил уверенность, что Карпин не оказывал ему даже малейшей помощи и предпринимал все, чтобы сделать его жизнь невыносимой. "(С)

      Зато теперь Дзюба в нормальной команде, среди нормальных людей, а не свиней. Поменялось окружение и Артем стал нормальным человеком :))))
      Nikola45
      Nikola45 ответил Зидан 1972
         14 / 1005
      вчера в 23:37
      Думаю когда он уйдет от вас вы будете разочарованы больше чем свиньи !
      С чего? Уйдет ли только вот вопрос?
      tolctoy
      tolctoy
         490 / 1005
      вчера в 23:35
      Этот кривоног ещё что то там вякает.Посмотрим что он запоёт после завершения карьеры.Спартаковцы его за своего уже НИКОГДА не примут,да и зенитовцы тоже.ПРЕДАТЕЛЕЙ и ИУД нигде не любят.
      NAZAR 007
      NAZAR 007 ответил Сергеевич вернулся1
         25 / 1005
      вчера в 23:32
      Резиновый "победитель")). За такие голы на ЧЕ, сборная огребется сполна. Понимают нет там на верху, болельщики, которые поддерживают его в этом и он сам?)).
      Ты сборную не трогай. Дзюба- это кому-то головная боль, а от сборной руки прочь,
      там еще 22 человека задействованы, не надо обобщать всех в одну кучку разом,
      а тем более указывать болельщикам сборной кому и что понимать....Разберемся,
      где и что нам понимать....Не поддерживаешь сборную ? Дело и право твое личное .
      .А болельщиков сборной в разы больше, чем хейтеров.....Поддержим, как можем....
      Морозовский
      Морозовский
         9 / 1005
      вчера в 23:30
      Называть голословно людей фашистами - я презираю дЗЮБУ .
      Бабушка Маня
      Бабушка Маня
         763 / 1005
      вчера в 23:29
      Все верно
      legendsofsails
      legendsofsails ответил Сергеевич вернулся1
         323 / 1005
      вчера в 23:27
      Докажи, что в Сан-Марино были одни красно-белые).
      Че там доказывать, есть видеозапись -вся страна видела и слышала.
      Лесоруб
      Лесоруб ответил ziborock
         809 / 1005
      вчера в 23:23
      Зря он так... он дрюкнул всех свинок сегодня достаточно для ответа
      Морозовский
      Морозовский
         9 / 1005
      вчера в 23:20
      Унаи Эмери, его достижения:
      победитель Лиги Европы УЕФА - 3 (три) раза
      чемпион Франции - 1 (один) раз
      обладатель Кубка Франции - 2 (два) раза
      обладатель Кубка французской лиги - 2 (два) раза
      обладатель Суперкубка Франции - 2 (два) раза
      Этого человека гостя России, Дзюба оскорбил с экрана телевизора на весь Мир!
      Это сектанство или фашизм?
      Ведь тренеришкой ОСКОРБИТЬ тренера с такими достижениями с какой ещё формулировкой возможно?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил KLINSI
         22 / 1005
      вчера в 23:18
      Пусть и так, по его логике(откуда ей взяться)
      ROLENTO
      ROLENTO ответил ziborock
         123 / 1005
      вчера в 23:16
      Обозвать россиян (где почти в каждой семье кого то потеряли в ВОВ) фашистами может только недалекий человек! Прсоединяюсь к кричащим на стадионе: пошел ты, Дзюба...
      ухают и зиги кидают конечно же не фашисты...))Хотя у самих полкоманды азеров и негров))
      ROLENTO
      ROLENTO
         123 / 1005
      вчера в 23:15
      Красава Дзюбиньо, поставил пятаков на место!!
      ziborock
      ziborock
         2 / 1005
      вчера в 23:15
      Обозвать россиян (где почти в каждой семье кого то потеряли в ВОВ) фашистами может только недалекий человек! Прсоединяюсь к кричащим на стадионе: пошел ты, Дзюба...
      KLINSI
      KLINSI ответил 25процентный клоун
      вчера в 23:14
      Я и не вспоминал сегодня его
      В смысле не хрюкал?)).
      По логике Дзюбиньо)).
      n272nm
      n272nm ответил Nikola45
         143 / 1005
      вчера в 23:12
      Свиньям можно!
      Не только можно, но и нужно!
      KLINSI
      KLINSI ответил ildar_3871
      вчера в 23:11
      Дзюба кто , бомж или свинья ? )
      Бомж свинский)).
      n272nm
      n272nm
         143 / 1005
      вчера в 23:11
      Артем все правильно сказал. Жаль свиньи настолько тупые, что не понимают элементарных вещей.
      tolctoy
      tolctoy
         490 / 1005
      вчера в 23:09
      А деревяха таким образом разве не оскорбил болельщиков?
      ФК РOСТОВ
      ФК РOСТОВ
         53 / 1005
      вчера в 23:07
      Глупее Дзюбы, есть только Дзюба)) Дзюбе нельзя рот открывать, разве только для еды и воды))
      lobsterdam
      lobsterdam
         225 / 1005
      вчера в 23:06
      было у отца три сына: двое умных, а третий - футболист...
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