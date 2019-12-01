Семак: «„Спартак“ удивил своей игрой во втором тайме»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Спартаком».

Мы весь второй тайм играли в меньшинстве. Отсюда такая нервотрёпка. Понятно, что вдесятером играть сложнее, хотя и после удаления у нас тоже были моменты. Мы могли забить и второй мяч. Учитывая сложный график и неравенство составов, мы не могли действовать столь же активно во втором тайме. А в первом почти ничего не позволили создать у наших ворот, а в атаке смотрелись неплохо.

Спартаковцы во втором тайме удивили. Они молодцы, старались изменить ход матча. Но даже в меньшинстве мы справлялись с атаками. Да, были удары издали, навесы, но голевых моментов, ударов с убойных позиций, как у Ерохина, не было. Удар в штангу — это, наверное, самый опасный их момент, но у нас был момент поострее.