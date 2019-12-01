ГлавнаяНовости

Семак: «„Спартак“ удивил своей игрой во втором тайме»

сегодня, 21:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком».

Мы весь второй тайм играли в меньшинстве. Отсюда такая нервотрёпка. Понятно, что вдесятером играть сложнее, хотя и после удаления у нас тоже были моменты. Мы могли забить и второй мяч. Учитывая сложный график и неравенство составов, мы не могли действовать столь же активно во втором тайме. А в первом почти ничего не позволили создать у наших ворот, а в атаке смотрелись неплохо.

Спартаковцы во втором тайме удивили. Они молодцы, старались изменить ход матча. Но даже в меньшинстве мы справлялись с атаками. Да, были удары издали, навесы, но голевых моментов, ударов с убойных позиций, как у Ерохина, не было. Удар в штангу — это, наверное, самый опасный их момент, но у нас был момент поострее.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
М. Кержаков: «Хорошо, что выстояли»
Сегодня, 22:30 Комментарии0
Экс-игрок «Зенита» Лепёхин: «Мешков хорошо судил матч»
Сегодня, 22:27 Комментарии0
Дзюба ответил на оскорбления болельщиков «Спартака»
Сегодня, 22:16 Комментарии13
Дуглас Сантос: «Победа - это самое важное»
Сегодня, 22:13 Комментарии1
Иванович: «Мы с начала сезона очень хорошо играем в обороне»
Сегодня, 21:57 Комментарии2
Тедеско: «„Зенит“ играл лучше и заслужил победу»
Сегодня, 21:48 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владивосток-2000
Владивосток-2000
   98 / 1000
сегодня в 22:22
Моменты у спартака бывают только после свистка - они все ждут да ждут пенальти.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   535 / 1000
сегодня в 22:16
Удивили Семака.Он думал-Спартак рвать начнет.А Спартачи умеют только глотку рвать на улицах, да в полицию попадать
Т34
Т34
   25 / 1000
сегодня в 22:13
Зато зенит удивил. Так здорово подготовился к матчу. Не только на поле, но и на VAR. Зениту можно не играть вторую половину чемпионата. Им все сделали в первой половине. Можно экстерном корону нацепить, а остальные пусть играют за выход в еврокубки. Зато насколько чище станет в лиге без блохастых вонючек.
ermak6848
ermak6848
   173 / 1000
сегодня в 22:07
ну что-то какая то карма плохая у спартачей...
Evilhuman
Evilhuman
   18 / 1000
сегодня в 22:05
Спасибо за два унижения спама в этом году, жаль счета не крупные, но всё равно молодцы
Footbolista
Footbolista
   7 / 1000
сегодня в 22:04
Спартак удивил тем, что пятерик такому зениту не загрузил...
trimetil
trimetil
   284 / 1000
сегодня в 22:00
Ага, удивили они, в большинстве...
Тальгат
Тальгат
   779 / 1000
сегодня в 21:58
Семак удивил ответом что Оздоев не играл грубо. Ну да, ну да
nubom
nubom
   115 / 1000
сегодня в 21:55
Нельзя не согласиться!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100